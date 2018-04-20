弘光18選手密訓 挑戰新加坡廚藝賽

弘光18位學生為了參加新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，由老師帶領密集訓練。（陳淑娥攝）

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弘光科大學生張弼(右)、郭典昀(左)參加新加坡FHA國際廚藝挑戰賽蔬果雕刻項目。（陳淑娥攝）
弘光學生為了參加新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，由老師帶領密集訓練。（陳淑娥攝）

期盼今年「多金」再創紀錄！弘光科技大學餐旅管理系18位選手，參加兩年一度「新加坡FHA國際廚藝挑戰賽」，學校特邀義大利知名廚藝學校教師等人，舉行為期5個月的密訓，希望在國際舞台上為台灣爭取最高榮耀。

本次新加坡廚藝競賽，自2017年12月報名結束後展開訓練，特別邀請義大利知名廚藝學校教師也是義大利職業學院CFIQ廚藝總監Alberto Barrile及Martin Nail Macleod 前台北W飯店行政總主廚，現任弘光餐旅美籍教授，與市售香辛料知名品牌小磨坊風味專家，進行密訓合作。

為期5個月的密集訓練，藉由主題設定、產品製作、試吃修正，上百次的小型會議來製作本次的參賽作品，果雕及糕點展示組於最後兩周不眠不休為參賽作品製作以期達到完美，向世界第一的目標前進。小磨坊也提供各種香料，另外研製選手競賽使用的特殊調料，20日帶來弘光交給選手。

餐旅系主任劉其瑋表示，FHA挑戰賽，評審團來自澳洲、中港澳、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、瑞典、瑞士、泰國、美國以及世界各地知名主廚。由獲世界廚師聯合會認證的國際級裁判擔任評審。

FHA挑戰賽的種子學員由吳胤瑱、許凱敦及裴志偉老師帶隊，蔬果雕刻、單人肉類熱菜、雙人熱菜、展示主菜、巧克力工藝、拉糖工藝、結婚蛋糕展示、現場蛋糕裝飾、藝術麵包各小分組進行特別訓練。

餐旅系副教授吳胤瑱說，同學花很多時間準備，尤其這一個月以來，每個禮拜有3天在加強訓練。劉其瑋指出，弘光從2014年的3金1銀2銅，到2016年7金1銀7銅，都是台灣參賽學校之冠，今年希望透過18位選手密訓的成果，為台灣爭取更多榮耀。

(中時 )

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