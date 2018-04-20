不只站主位挨譙 陳奕迅瞎喊鋼鐵人「Superman？Whatever」

2018年04月20日 14:14 中時電子報 蔡曉婷

《復仇者3》昨在上海迪士尼小鎮進行宣傳，活動後垃圾一片。（圖／取自軒-奈微博）

主辦方先前預告將請歌手助陣《復仇者3》記者會。（圖／取自漫威影業微博）

漫威宇宙醞釀十年的大片《復仇者聯盟3》即將上映，昨(19日)「鋼鐵人」小勞勃道尼、「洛基」湯姆希德斯頓、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「浩克」馬克魯法洛等人赴上海宣傳，卻因主辦單位莫名請來幾位華人歌手喧賓奪主，引發軒然大波，大合照時站主位的陳奕迅被罵得最慘，而他在開唱時沒頭沒尾撂一句：「噢，他們叫什麼來著？Superman？Superheroes，Whatever」，更是被砲轟搞不清狀況。

昨《復仇者3》在上海舉行記者會，主辦方在事前便預告將請來張杰、張靚穎、容祖兒、炎亞綸、陳明憙、羅小白等人參與，陳奕迅則是當天突然現身的驚喜。未料昨在記者會上，主持人在介紹歌手出來前，竟脫口要求小勞勃道尼等人：「Would you mind step aside（請你們往旁邊站一點）」，讓現場氣氛頓時變得十分尷尬，小勞勃道尼也當場變臉。

之後主持人一一介紹藝人出場，奮力讓明星們與漫威沾上邊，但除了陳奕迅，沒人與演員們握到手，演員們更淪為配角，在一旁替華語歌手們拍手，場面冷爆，而陳奕迅之後獻唱粵語歌《Let It Out》，卻在開唱時拿著麥克風說：「噢，他們叫什麼來著？Superman？Superheroes，Whatever」，漫威、DC傻傻分不清楚的言論被網友砲轟沒做功課又沒禮貌。

然而昨天的活動不只記者會狀況百出，在記者會前主辦方原本挑明不准夜排，但因前一晚深夜當地湧入太多民眾，主辦單位竟反悔將部分粉絲放進會場，還悄悄刪除不准夜排的微博貼文，使守秩序的粉絲直呼被騙，而擠進場的粉絲也沒因此爽看偶像，因主辦單位拒絕讓他們上廁所，有人竟選擇就地小便，有人竟自己帶成人尿布，等散場後地上遍地狼藉、全是垃圾，令人傻眼。

而在「蜘蛛人」湯姆霍蘭德預告自己將現身上海後，淘寶上便出現黃牛跟車團，該黃牛之後還在微博分享自己跟車影片，引發網友批評，而其他演員到會場前也被一堆粉絲包圍、拍窗，導致無法準時到達會場，傳聞「鋼鐵人」與「蜘蛛人」現身時，有粉絲竟將海報往兩人臉上揮，還傳「洛基」的臉海報劃傷，最後又在記者會上被喧賓奪主，令《復仇者3》在上海的宣傳可說是亂象不斷。

(中時電子報)