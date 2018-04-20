選戰升溫 雲林縣農業處長林慧如月底辭職參選斗六市長

2018年04月20日 14:35 中時 周麗蘭

民進黨雲林縣黨部徵召雲林縣府農業處長林慧如參選斗六市長，她20日前往縣黨部登記完成徵召手續，預計四月底辭職參選。她表示，她相信自己有能力，斗六市民也可以思考需要甚麼樣的市長。

斗六市是歷屆基層選舉的大票倉，下屆市長選舉民進黨無人登記，縣長李進勇鼓勵林慧如參選，中央黨部也勸進，林始終未鬆口，直到三月中旬她徵詢立委蘇治芬、劉建國後決定參選，戶籍遷到斗六市崙峰里。

民進黨雲林縣黨部16日正式公告徵召林慧如參選斗六市長，20日她原本獨自前往縣黨部填寫資料完成徵召手續，數十名古坑鄉麻園村民私下號召陪同打氣，令她又驚又喜。

林慧如說，去年初接任縣府勞工處長職務，半年後再調任農業處長，促使她竭盡所能去發現問題、了解問題、想盡辦法解決問題。

林慧如表示，摯愛的父母親相繼去世，讓她對自己忙於公務，未能竭力盡孝充滿愧疚，有一段時間心情沉落，是她無法立即答應參選斗六市長的原因，幾經思考政府是能為人民做事的，向父母擲筊請示獲得三個認同。

她說，接下來就看自己的努力能不能獲得斗六市民朋友的青睞，願不願意給她為斗六市服務的機會，斗六市是雲林的首府，若能有機會為她服務是榮幸。

林慧如是古坑鄉麻園村人，參選下屆斗六市長頒布擔心遭質疑不夠「斗六」？她表示，在擔任古坑鄉長以前，立委父親林國華在斗六等地的選民服務都是她負責，對斗六的馬路、河川、水溝不陌生，可以說比古坑鄉還熟，若斗六市民還是無法接受她的出生地，她是可以接受的。

林慧如政治大學國貿系畢業，1990年起連任4屆縣議員，任期長達16年，其中一屆以全縣最高票1萬334票當選；2006年自2014年擔任2屆古坑鄉長。

(中時 )