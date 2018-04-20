黃偉哲陪陳宗明掃街 雙雙喊出特色公園政策

台南市長提名人黃偉哲20日陪同永康區市議員參選人陳宗明掃街，喊出發展特色公園，讓親子、老人有更好的生活空間。(曹婷婷攝)

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民進黨台南市議員23日進行初選民調，各區參選人都喊出搶救口號，其中，永康區6搶3，雖一度因國民黨現任議員李坤煌將不連任，民進黨擬將增1席，但最後中央黨部決議必要時才徵召1席，因此，2現任議員在連任優勢下，4新人將競逐第3席這唯一1席，競爭激烈，台南市長提名人黃偉哲20日陪同永康區市議員參選人陳宗明掃街遊行，喊出發展特色公園，讓親子、老人有更好的生活空間。

陳宗明表示，特色公園需求度日漸升高，可以在未來進入議會時努力，在共融式遊具爭取上，也需要政府機關等合作單位共同為孩子的平等遊戲權出力。陳宗明說，台南市目前特色公園數量並不多，永康目前有3個公園預定地，分別是中華二路親水公園、鹽行公園預定地、砲校公園預定地，特別是砲校公園預定地這樣大規模的公園，更應朝向特色公園發展。

另外，在永康既有27個村里型公園，陳宗明也建議，黃偉哲若未來擔任市長，也應汰換目前的罐頭遊具，且逐步改建為有社區居民參與、有社區營造概念、符合共融式設計的社區公園。同時，陳宗明希望未來偉哲進入市府之後，以永康此一人數眾多的區域為起點，發展共融式特色公園。

近2年來，拒絕遊具罐頭化行動已有所成果，但在台南的特色公園仍無知名度，且也需要廣設，針對能夠提升孩童適性發展的特色公園設施，黃偉哲說，這是需要透過公眾參與一同發想的規畫，未來，也將透過社區營造，帶入在地民眾的意見，進行建設特色公園以及改造一般傳統罐頭遊具公園。

民進黨台南市長提名人黃偉哲提到，近日來眾多議員們在質詢時，皆關注台南市區特色公園發展狀況，在議員們積極關注下，更進一步瞭解到市民的需求與希望，而且，在高齡化社會下，時常可見阿公阿嬤帶著孫子到公園遊玩，黃偉哲說，公園不應只是孩子的公園，應是全民的公園。

黃偉哲說，很高興在永康的陳宗明能夠有相同的看法，能與有同樣理念的陳宗明共同舉辦發展特色公園記者會，是象徵未來雙雙出線後，市政與議會上的良好互動。

(中時 )

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