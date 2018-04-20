台中專程到員林躦轎腳 夫婦求大甲媽祖保佑他們的小天使

黃姓夫婦抱著他們的小天使從台中到員林宏仁醫院門口恭候大甲媽並躦轎腳。（鐘武達攝）

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「請媽祖保佑我們的小天使！」台中市1對黃姓夫婦因孩子的小腦發育有問題，除了正規治療，夫婦倆20日還特別趁著大甲媽祖進香回鑾經過彰化縣員林市宏仁醫院時抱著兒子躦轎腳，祈求宗教給予最大的心靈支持。

大甲媽醫療團有3尊醫療媽從10日起駐駕宏仁醫院至23日，為迎接大甲媽祖進香回鑾經過，醫院20日上午5點多就將醫療媽從大廳移駕到騎樓，除了醫院董事長陳鴻銘、院長郭顯懋與醫護人員，更有數百名民眾列隊恭候大甲媽並等著躦轎腳。宏仁醫院深受黃姓夫婦愛子的心情感動，特別商請信眾讓他們排在最前頭。

跪地等待媽祖鑾轎的黃先生說，妻子懷孕期間產檢一切正常，不料，嬰兒出生幾天就察覺囟門不像一般嬰兒是柔軟的，而是「硬的」。果然經醫師檢查，確診腦部發育有異狀。

孩子已經1歲7個月大，除了正常治療，也遵照醫囑從3個月開始就做復健和早療訓練，正規的醫療從來沒間斷，這次從台中來到員林「躦轎腳」，是希望媽祖賜福讓孩子的成長可以更好。

黃太太說，「現在兒子會叫『爸爸』，手會比出1到5。」兒子乖巧，願意學習，當初有醫師診斷「恐怕這輩子都沒辦法坐好」，但兒子很努力去嘗試與挑戰，現在可以端正坐好，也學習走路，表達能力雖然不如同齡的幼童，但理解力不差。

夫婦倆期許「弟弟」的身心發展越來越好，更也「感謝」「弟弟」讓他們學習如何凝聚全家人的感情。「弟弟是我們的天使無誤」。

宏仁醫院院長郭顯懋表示，現代醫學的目標是全人照顧，不只治療生理疾病，更要兼顧心理健康，每年大甲媽遶境進香都有數以萬計信眾行腳追隨，這股熱忱與堅定非金錢能衡量。

(中時 )

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