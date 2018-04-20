康熙同框再續前緣開節目 蔡康永「像前男友求復合」

小S、蔡康永今出席新節目記者會。（圖／取自優酷娛樂微博）

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中時電子報
蔡康永打趣說兩人再合作的感覺像跟前男友復合。（圖／取自優酷娛樂微博）

由蔡康永、小S主持的《康熙來了》熱播12年，2年前劃上句號，最近小S在微博暗示將有新節目，有望和默契十足的蔡康永再續前緣。今(20日)兩人首度合體現身記者會，宣告將攜手主持優酷節目《花花世界》，蔡康永更打趣說感覺像「前男友求復合」。

小S日前曬出一張搭肩照，說：「新節目，男搭檔」，蔡康永則回：「嗯，那⋯⋯要好好跟對方相處喔」，不久爆出小S這回合作的對象便是過去在《康熙》的老搭檔蔡康永，引來不少昔日粉絲熱烈討論，今小S以一襲藍色洋裝牽著蔡康永出席記者會，宣布新節目暫定名為《坦白吧！花花世界》。

據悉，該節目將以購物清單分析來賓的真實性格，剖析購物行為中的真實慾望。對於能再和小S工作，蔡康永笑說像是上演一場前男友甩掉又復合的戲碼，直言太幸運，媒體問兩人新節目第一集嘉賓會請到陳漢典嗎？小S笑回：「我們不至於這麼自掘墳墓吧？」又問是否會請大S？小S說：「她的清單真的非常精彩，會買很多廢物」，現場記者好奇小S最近有沒有幫懷三胎的姊姊買禮物，小S自爆說：「她覺得我品味差」，一旁的蔡康永則補刀說：「S妳今天的衣服很像摺扇，讓我想到高曉松」。

(中時電子報)

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