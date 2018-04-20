竹市食物森林香草精油製作 療癒身心靈

2018年04月20日 15:03 中時 陳育賢

新竹市環保局20日在「食物森林示範地」辦理香草精油製作課程。（陳育賢攝）

新竹市環保局20日在「食物森林示範地」辦理香草精油製作課程，由關西高中教師陳嘉政（左三）為學員解說。（陳育賢攝）

位在新竹市建功1路、水源街口的「食物森林示範地」，20日辦理香草精油製作課程，民眾一同採收示範地內的澳洲茶樹，透過簡易的精油萃取裝置，萃取天然精油，製作居家必備的天然藥草膏，讓民眾能善用食物森林天然的療癒力，保持身體健康。

市府表示，新竹市食物森林位於車水馬龍的都市綠帶區，從設計、完成到維護都是全民參與，結合社區力量、採用共享原則，並向下1代傳遞愛護地球和環境的價值觀，也歡迎親子共同來園內耕作，孩子可透過親手耕作，了解種子如何成為餐桌上的食物，除傳遞環境永續的價值，也讓食農教育向下扎根。

環保局指出，食物森林示範地中有數10種香草藥，包括仙草、雷公根、著手香、芳香萬壽菊、甜菊、香茅、澳洲茶樹，可泡茶、入菜、熬藥或萃取精油，是許多自然生活實踐家的食療材料。

現代人生活壓力大，親近自然就是最好的生活療癒，鼓勵民眾多多走訪食物森林示範地，與自然植物互動。

昨天的活動由關西高中老師陳嘉政帶領並全程解說，環保局副局長洪明仕也與學員一同採收、製作，陳嘉政除了展示簡易精油萃取裝置、解說香草植物栽培方法等，現場同時準備了現泡的香草茶及輕音樂，讓民眾從眼、耳、口、鼻都感到食物森林的療癒力。

環保局同時表示，食物森林是創新的環保作法，市民可在歡樂工作中得到環境綠化、物資循環、減碳、食安、環境教育等多重目的，未來環保局也將持續辦理工作派對，包含香草精油製作坊、攀樹體驗、森林音樂會、植物澱粉製作等活動，民眾可踴躍參與。

(中時 )