高雄市長交接 陳菊眼淚止不住

高市府20日下午舉辦卸任市長、代理市長交接典禮。（林宏聰攝）

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陳菊上台向市府同仁告別，員工們則從各樓層觀禮，聆聽市長離別前的最後講話。（林宏聰攝）
陳菊搭車離開市府前，刻意走入觀眾席，與81氣爆傷者代表們合照留念。（林宏聰攝）

高雄市長陳菊21日即將北上出任總統府秘書長，20日下午市府舉行交接儀式，以「感謝一路同甘共苦、感謝高雄疼惜栽培」為主軸，由副行政院長施俊吉監交，陳菊將市長印信交給代理市長許立明，陳菊面對滿場市府同仁及氣爆自救會代表，數度落淚，直說道別實在艱難，但高雄是她永遠的家，期待任務告一段落後，與大家在高雄街頭再相見。

高雄市政府下午舉行交接典禮，在行政院副院長施俊吉監交下，新任代理市長許立明從陳菊手中接下印信，並宣誓就職，陳菊的昔日長官、前行政院長張俊雄，以及曾任高雄市副市長的宜蘭縣代理縣長陳金德、台灣港務公司董事長吳宏謀等人也到場觀禮。

陳菊原本預計致詞5分鐘，結果離情依依，但她回憶12年、4135個擔任市長的日子，話匣子關不住，一開口就說了20分鐘，講到「天下沒有不散的宴席」時一度停頓哽咽，揮手向市府同仁道別時紅了眼眶，最後81氣爆自救會會長陳冠榮、重傷的機車行老闆徐晏祥上台獻花，陳菊更是止不住眼淚，趨前給兩人大大擁抱。

許立明不改平日習慣的服裝風格，穿牛仔褲出席交接儀式，排在陳菊之後上台致詞的他，還沒開口就掉眼淚，他特別感謝陳菊對年輕人的提攜栽培，並要菊姐放心，未來8個月他會延續市府團隊政策，將高雄各項重大建設如期如質完成。

許立明送給花媽刻著「真愛高雄」的鐳雕藝術品，並烙印「懷念我們共同打拚的每一個日子」，藝品上刻畫12年來各項高雄新願景建設；副市長史哲則代表市府團隊致贈陳菊原住民皮雕，象徵原住民祖靈庇佑，祝福陳菊北上順利完成更艱鉅的挑戰。

(中時 )

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