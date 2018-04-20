大隻馬健身房減肥被酸 一年後教練秒閉嘴

女子花一年時間減肥，成功從大隻馬變成長腿美人。（圖／翻攝自錢江晚報）

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中時電子報

一名形容自己「胖到連去廁所都得用爬的」的中國大陸浙江省杭州市28歲女子飛飛，身高168公分，體重巔峰時期一度達88公斤，肥到雙腳發痛，眼看健康越來越差，便下定決心到健身房 減肥，結果被教練狠嗆「能瘦到75公斤都是個問題」，氣得她1年內怒甩34公斤，只剩54.5公斤，驚人成果讓教練閉嘴。

飛飛持之以恆運動一年減肥，成功甩掉34公斤。（圖／翻攝自錢江晚報）

飛飛減肥初期採用不健康的節食、灌腸方式，迅速減掉5公斤，後來；見成效不錯後，改用運動方式，特地辦一張卡到健身房運動，但在超慢速度跑步機跑幾步就喘噓噓，當時被一旁的健身房教練猛酸：「妳這輩子能減到75公斤，就算是很厲害了」，讓她好受傷。

受到教練這句話刺激，飛飛平日凌晨4點起床出去跑步，順便跑到菜場買菜，回來後邊做早餐邊做基本運動，有時候還會騎著單車到戶外練瑜伽。她笑說：「反正就是沒閒著，晚上下班回家不是在健身房就是戶外運動，有時候還回家繼續練腹肌，我已經把運動當作生活的一部分。」

飛飛快達到53公斤瘦身目標時，愛上了水果榴槤，5天內吞下7顆，立刻增肥5.5公斤，健身一陣子還無法瘦下來，她索性任性大吃大喝，又胖回69公斤，直到發現新買的衣服穿不下，才又覺放棄吃榴槤，並繼續運動，花了1年時間終於瘦到54.5公斤，加上168公分絕佳身高，如果已是「長腿大美女」，連淘寶攝影、網紅等包裝公司找上門

(中時電子報)

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