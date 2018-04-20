2018年04月20日 15:37 中時 王文吉

萬人環保皂講師團創辦人江鳳英（右）率6名種子講師推廣「創皂」教學。（王文吉攝）

觀摩學員對於廢食用油變成家事的神奇過程很感興趣。（王文吉攝）

觀摩學員對於廢食用油變成家事的神奇過程很感興趣。（王文吉攝）

觀摩學員對於廢食用油變成家事的神奇過程很感興趣。（王文吉攝）

環保皂講師將攪拌完成的皂乳倒入模型盒中。（王文吉攝）

萬人環保皂講師團創辦人江鳳英（左）指導利用廢食用油製作環保皂。（王文吉攝）

皂乳倒入模型盒中需經陰乾60天，硬化後可用於家事清潔。（王文吉攝）

廢食用油（右）可回收製成洗衣乳及環保皂。（王文吉攝）

大雅區長林華彬推廣利用廢食用油製作環保皂。（王文吉攝）

廢食用油堵水溝 婆媽觀摩「創皂」護地球

創「皂」愛地球！大雅區公所將於世界地球日成立麥根小學堂環保皂工作坊，20日提前舉辦「創皂」觀摩活動，邀請萬人環保皂講師團到場示範。6位講師共處理21公斤廢食用油，除製成環保家事皂，利用皂乳還可做成洗衣乳，1.5公升成本僅50元，許多精打細算的家庭主婦紛說「要回家試做看看，以後不用再買洗衣精、洗衣粉了！」。

「先將氫氧化鈉加水溶解，會產生煙和高熱！」高齡71歲講師林錦霞示範皂化過程時，不忘提醒觀摩學員要注意事項，等待降溫後，她依序加入香精及3公升回鍋油，持續攪拌成米漿狀，就能倒入模型盒，約可做出30顆皂塊。

回鍋油神奇變肥皂，吸引里長、環保志工隊、民政志工等百餘人到場觀摩。萬人環保皂講師團創辦人江鳳英表示，皂塊充分皂化約需陰乾60天，在皂體硬化之前可取300c.c皂乳，加入水及清潔劑材料包，就能做成1.5公升洗衣乳，潔淨力更勝石化清潔劑，材料費約50元。

許多精打細算的婆婆媽媽很感興趣，紛說「哇！這樣很省錢耶」、「要回家試做，不用再花錢買洗衣精、洗衣粉」。大雅區長林華彬表示，4月22日將在麥根小學堂成立「環保皂教學工作坊」，由清潔隊派員教學，每月也定期舉辦「創皂日」活動，並提供「回收物換環保皂」，宣導零浪費、零廢棄的循環經濟理念。

廢食用油不要再倒水溝了！大雅區清潔隊長蔡昇和表示，民眾申請清溝案件中，常見廢食用油硬化形成油塊，在豪大雨時造成淹水災情，呼籲餐飲業者及市民務必將廢油交付清潔隊或合格清除機構。工作坊成立後，區隊將派員推動「創皂」，並使用環保皂乳清洗廚餘桶及環保車輛，減少使用化學清潔劑，做為資源循環再利用的示範區隊。

(中時 )