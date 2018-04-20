蘇嘉全出手推藍委 國民黨團怒批「暴力阿全」

民進黨團力拚軍人年改草案20日在立法院院會付委，國民黨立委楊鎮浯（中）一度跳上主席台，遭到立法院長蘇嘉全（右）推開，場面一度混亂。（陳信翰攝）

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民進黨團力拚軍人年改草案20日在立法院院會付委，國民黨立委楊鎮浯（中）一度跳上主席台，遭到立法院長蘇嘉全（右）推開，場面一度混亂。（陳信翰攝）
民進黨團力拚軍人年改草案20日在立法院院會付委，國民黨立委楊鎮浯（中）一度跳上主席台，遭到立法院長蘇嘉全（右）推開，場面一度混亂。（陳信翰攝）

立法院朝野立委今天上午為了軍人年改付委爆發肢體衝突，國民黨立委楊鎮浯在躍上主席台時，遭立法院長蘇嘉全出手推落，差點跌倒。國民黨立法院黨團下午舉行記者會，怒批蘇嘉全是「暴力阿全」，議事中立蕩然無存，要求蘇嘉全認錯道歉，黨團也將提案將蘇嘉全送紀律委員會處理。

國民黨團總召林德福說，蘇嘉全動手推人，力道之大，讓楊鎮浯差點就摔落到後面桌子。身為一個國會議長，應該保持議事中立，過去王金平院長主持議事，只要朝野立委有衝突，都是退居到後面，絕對不會自己動手，現在蘇嘉全動手推在野黨立委，國會議事中立還有誰會相信？國民黨團首席副書記長曾銘宗也說，蘇嘉全創了世界國會議長先例，可以去申請金氏紀錄。

國民黨立委費鴻泰表示，10年前有「暴力小英」，10年後有「暴力阿全」，國會尊嚴和面子被蘇嘉全這樣一推蕩然無存。國民黨立委賴士葆也說，國會議長應該忘記自己的黨籍，忘了民進黨任務，但蘇嘉全還是不改暴力的DNA，全世界找不到一個國會議長跳下來「打群架」，黨團對蘇嘉全嚴重破壞議事中立的舉動加以譴責，蘇嘉全也應為了造成台灣民主倒退，向全民道歉。

(中時 )

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