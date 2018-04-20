因夫債務母子遭槍擊 1死1傷

朱女於去年8月9日開車欲返家時，遭蔡文禮槍擊身亡，警方在案發後趕往現場。（馬瑞君翻攝）

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49歲男子蔡文禮在新竹從事土木包工，與相識近30年的施姓夫妻有近千萬借貸糾紛，上網發洩又遭判刑，去年8月9日他到施家門外埋伏，朝施男長子身旁開2槍恫嚇，脅迫其叫父母回家處理；施妻剛好開車接近家門口，無防備下被開3槍致死，兒子手臂被開中一槍。苗栗地院審結，依殺人等罪判蔡男18年6月徒刑。

判決書指出，蔡文禮與死者朱女的施姓丈夫是一起長大的結拜兄弟，但雙方自2013年起陸續有金錢糾紛；蔡男不滿朱女藉口投資名以支票及本票換現金方式向他借了上千萬元，憤而在臉書PO文：「因為他夫妻詐騙手法之簡單，金額之龐大，外人一定以為我說的是天方夜譚！」「以朱施這家人那種豪奢，想方設法借貸，有出無入方式，要拿回他倆詐騙得手金錢的機率或許等於零！」反遭提告，被依妨害名譽罪判3月徒刑。

新仇舊恨，加上去8月9日有1張支票跳票，蔡男當天憤而帶槍到苗栗縣竹南鎮施家附近埋伏

；見施的長子返家，立刻朝其身旁射擊1槍恫嚇，脅迫他打電話叫父母回來，施的長子反倒是傳LINE訊息叫媽媽不要回來，蔡男上前搶走手機丟到草堆中，再近距離朝其身旁再射擊1槍。

沒想到此時正好朱女開車返家，蔡男衝上前急著開槍，因卡彈掉出2顆子彈，又朝前擋風玻璃、駕駛座連開2槍，朱女中彈想開車門逃離，又被補了1槍，兒子衝上前要保護媽媽，手臂也中1槍。母子倆送醫急救後，朱女出血性休克不治。蔡男逃離現場，開車返回新竹投案。

苗栗地院審結，法官認為蔡男開槍手段凶殘，雖犯後自首、表達悔意，但迄今未與被害人家屬達成和解或給付賠償金；審酌其因借貸糾紛致影響經濟狀況，近2年無業、無收入、無積蓄，與罹患大腸癌母親、2名女兒共同生活等情況，依殺人等罪判18年6月徒刑。

(中時 )

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