捷運三鶯線列車 將披藍袍

三鶯線列車外觀塗裝票選活動，20日結果揭曉，由「萬里藍天，悠遊峽谷」勝出。

友善列印
中時

新北市府日前推出三鶯線列車外觀塗裝票選活動，20日結果揭曉，近10萬人次參與，最後由「萬里藍天，悠遊峽谷」勝出，市府20日記者會現場展示批著藍袍的Q版三鶯線列車模型相當吸睛。

新北市副市長李四川表示，三環三線是新北市的重點政策，其中捷運三鶯線與三環三線已完成的土城延伸頂埔段相連，起自頂埔站，沿途經過鴻海科技園區、清水祖師廟、三峽老街、三鶯藝術村、國立臺北大學、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等。

李四川說，目前進度近2成，列車也進入設計階段，將由株式會社日立製作所(Hitachi)所屬義大利日立軌道(HRI)負責製造，第1列原型車預定於明年10月於義大利製造完成並進行測試，預計2020年底前運抵台灣，2023年完工後，將成為三鶯地區的交通新選擇。

新北市捷運局長趙紹廉補充，此次票選共有3款列車設計「萬里藍天，悠遊峽谷」、「如鳶當空，展翼飛揚」及「樂山樂水，陶冶性情」提供民眾票選，共9萬5489人次參與，最後由「萬里藍天，悠遊峽谷」以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景，獲得4萬2564票，佔總投票數的44.57％。

李四川表示，目前捷運環狀線第一階段、淡海輕軌、萬大線第一期、安坑輕軌及三鶯線5線齊發施工中，環狀線第一階段與淡海輕軌綠山線今年底就要完工，三鶯線工程正如火如荼展開中，現列車外觀也已設計完成，而安坑輕軌也在2016年4月開始興建，今年將持續積極爭取中央核定萬大中和樹林第二期財務計畫、環狀線第二階段綜合規畫報告及汐止民生線綜合規畫報告，完成三環三線路網整體建置。

(中時 )

廢食用油堵水溝 婆媽觀摩「創皂… 二林高中慶58歲生日 收到百萬大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。