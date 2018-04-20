捷運三鶯線列車 將披藍袍

2018年04月20日 15:14 中時 葉德正

新北市府日前推出三鶯線列車外觀塗裝票選活動，20日結果揭曉，近10萬人次參與，最後由「萬里藍天，悠遊峽谷」勝出，市府20日記者會現場展示批著藍袍的Q版三鶯線列車模型相當吸睛。

新北市副市長李四川表示，三環三線是新北市的重點政策，其中捷運三鶯線與三環三線已完成的土城延伸頂埔段相連，起自頂埔站，沿途經過鴻海科技園區、清水祖師廟、三峽老街、三鶯藝術村、國立臺北大學、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等。

李四川說，目前進度近2成，列車也進入設計階段，將由株式會社日立製作所(Hitachi)所屬義大利日立軌道(HRI)負責製造，第1列原型車預定於明年10月於義大利製造完成並進行測試，預計2020年底前運抵台灣，2023年完工後，將成為三鶯地區的交通新選擇。

新北市捷運局長趙紹廉補充，此次票選共有3款列車設計「萬里藍天，悠遊峽谷」、「如鳶當空，展翼飛揚」及「樂山樂水，陶冶性情」提供民眾票選，共9萬5489人次參與，最後由「萬里藍天，悠遊峽谷」以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景，獲得4萬2564票，佔總投票數的44.57％。

李四川表示，目前捷運環狀線第一階段、淡海輕軌、萬大線第一期、安坑輕軌及三鶯線5線齊發施工中，環狀線第一階段與淡海輕軌綠山線今年底就要完工，三鶯線工程正如火如荼展開中，現列車外觀也已設計完成，而安坑輕軌也在2016年4月開始興建，今年將持續積極爭取中央核定萬大中和樹林第二期財務計畫、環狀線第二階段綜合規畫報告及汐止民生線綜合規畫報告，完成三環三線路網整體建置。

(中時 )