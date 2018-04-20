快訊／白冰冰哽咽談媽媽後事：一切低調不舉辦公祭

2018年04月20日 15:16 中時 蕭雅玲

白冰冰93歲媽媽日前辭世，今她進棚錄製《冰冰show》，談到媽媽後事忍不住耿哽咽。她表示，第一天媽媽大體回到家中，葬儀社來了準備一個很小的靈位，家裡只有她跟哥哥以及靈位，看著沒佈置好的靈堂空蕩蕩，讓她悲從中來覺得很孤單，心想「這樣會對不起媽媽！」於是打了電話給三個朋友，其中一個是旺旺集團老闆蔡衍明、以及超友誼的好友、還有一位「珍珠會」的好姊妹，跟他們說了媽媽走了的消息。原想低調辦理媽媽的事情，但自己在圈內友人實在太多，大家對她很不捨。消息曝光後，她也跟家屬商量決定不舉行公祭，會在5月6日舉行家祭後，便安排媽媽住進「欣欣安樂園」。她表示，媽媽走後家中只剩下她一個人感到很孤單，前幾天她整理家中照片，看到照片中四個人有3個人都住進「欣欣安樂園」，在那邊團聚，所以她也決定未來自己也要住進「欣欣安樂園」，並決定設置白家宗祠，讓一家人能再度團聚。

她說，爸爸走的時候有發訃聞，舉辦公祭來了很多親朋好友，這回媽媽走了知之所以不辦公祭，就是希望能夠環保，所以才決定要低調處理，但朋友知道她不舉辦公祭，但因為家中門口貼了「慈制」，基層警員經過便往上報，第二天朱立倫、侯友宜都到家中來看他，其中讓她最感動的就是嚴凱泰，「他自己身體也還在努力中，我都沒時間去關心他，他卻來關心我，讓我感動到不行。」現在家中不但花籃變多，包含政商名流來的人也很多。

她說，「原以為不用公祭、不用告別式，才不會麻煩大家，以父親過世時的經驗，發了訃文、祭典雖然很麻煩很累，但後來大家一來，再忙也是三小時結束。」這回媽媽過世決定不辦公祭典，但朋友捨不得大家一一來看我，她與兄弟姊妹輪流守夜顧到5點多才去洗澡睡覺，但8點多朋友就來看她，讓她很感動。

(中時 )