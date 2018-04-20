賈靜雯暌違15年點頭接台劇 素顏詮釋受害者家屬

2018年04月20日 15:17 時報周刊 張毓琪

《我們與惡的距離》今天開鏡。公視提供

睽違台劇15年的人氣女神賈靜雯點頭接演台劇《我們與惡的距離》，她接拍最大的原因就是劇本好，「遇到好戲是演員最重要的一件事」，劇中她擔綱演出電視新聞台主管，劇組特地安排她到電視台見習，並耗資百萬全新架建新聞部主場景，期待能真實呈現台灣新聞媒體面對新聞製播的各種挑戰。

賈靜雯與溫昇豪飾演一對因無差別殺人案而痛失愛子、關係岌岌可危的夫妻，她在劇中前半段幾乎是憔悴、近全素顏的狀態演出，在家是萎靡不振的失職母親、在職場上又是鐵面無私的女強人，衝擊度相當高的心境轉折令她備感挑戰。賈靜雯表示：「最大的挑戰是劇中對人之間的態度跟現在的自己很不像」，定裝時她更主動要求「妝要再素一點，最好完全不像賈靜雯！」為新角色蓄勢待發。溫昇豪則說：「自己的角色相對中立，陷入的情緒沒有靜雯那麼重，已經準備好全力以赴。」

金鐘影帝吳慷仁再度挑戰職人角色，飾演法扶律師，日前他到法院旁聽做功課，消息一出，已經讓不少劇迷摩拳擦掌期待他的新角色。吳慷仁表示：「已經準備了一陣子，私下也跟律師顧問的家人一起相處，更能感同身受這個角色。」這回他搭檔周采詩演夫妻，全新組合令人眼睛為之一亮。

金鐘最佳新人陳妤出演新聞編輯菜鳥，與賈靜雯將有精彩過招對手戲，她透露，與賈靜雯初見面時她非常親切自己則是相當緊張，記者會上賈靜雯拿出主管姿態開玩笑：「我之後就不會這樣對妳了。」曾沛慈首次接演職人題材，詮釋個性獨立自主的創業青年；飾演其弟的林哲熹則挑戰演出思覺失調患者，多次至醫院與康復之家進行實習；林予晞與施名帥則為精神科社工師與精神科醫師，兩人也一起到醫院實習，笑稱彼此是本劇的「醫療組」。

《我們與惡的距離》透過「無差別殺人事件」串聯出不同立場的關係者故事，從加害者家屬與被害者家屬心理描摹，輔佐媒體現象反思、人權律法掙扎和精神病識探究，勾勒出台灣難得完整的寫實職人作品的樣貌。導演林君陽表示：「面對無差別殺人這看似硬調的題材，我認為應該提煉出這個故事的核心，拍出一部療癒的影片，提醒看故事的人，當巨大的悲傷環繞我們時，要記得，總會有愛的」。本劇預計7月殺青，明年於公視播出。

(時報周刊)