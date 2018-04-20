二林高中慶58歲生日 收到百萬大紅包

二林高中20日創校58周年舉辦熱鬧慶祝活動。（鐘武達攝）

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二林高中20日慶祝58歲生日，力麗集團副總張春景（左二）代表董事長郭紹儀送上100萬元大紅包，由縣長魏明谷（中）代表受贈。（鐘武達攝）

彰化縣立二林高中20日歡度58歲生日舉行校慶運動會暨PU跑道啟用典禮，縣長魏明谷出席主持並道賀，校友力麗集團董事長郭紹儀更由企業代表送來100萬元的獎助學金大紅包。校長劉燕饒說，這是郭董第3次捐贈百萬元教育基金，期勉二林高中的學弟妹要珍惜。

魏明谷說，二林高中於1959年創校，作育無數英才，歷屆校友在各領域都有不凡的成就與貢獻，他肯定郭紹儀經營事業有成，而且願意回饋鄉里與教育，同時鼓勵二高的學生們要用心學習，將來也要在屬於自己的領域發光。

二林高中58歲生日，除了力麗集團副總經理張春景代表郭紹儀送上100萬元大紅包，縣府贈送的禮物也亮相。魏明谷與教育處長鄧進權、二林鎮長張國棟、縣議員謝彥慧等各界共同為縣府補助改善的PU跑道剪綵時說，為改善二高教學環境，縣府自104年度至106年度已陸續補助游泳教學椅、全中運拳擊比賽台設備及運動場整建工程等，累計1058萬元。

劉燕饒感謝縣府的支持，更表示，將會善用郭董的愛心投資教育，這100萬元的教育基金將用在獎勵每學期定期評量優異表現學生，培養鼓勵優異體育人才，並在每班設置優秀獎與進步獎，並鼓勵二林四鄉鎮國三生就近入學。

(中時 )

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