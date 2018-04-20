宏碁公主之夫指妻有曖昧 當事人否認

2018年04月20日 15:31 中時 王己由

宏碁集團創辦人施振榮的小女兒施宣榕，與第一金證券董事長、立委葉宜津的弟弟葉光章結婚16年，驚傳婚變，葉光章懷疑施宣榕與小孩的音樂老師陳豪恩有染，且潛入他的套房，憤而提告求償100萬，台北地方法院20日開庭審理，陳否認與施宣榕有曖昧；律師則說葉光章願意到庭說明。

葉光章指控，陳豪恩是孩子的音樂老師，早從2016年起，陳就經常與妻子施宣榕同進同出，不僅同遊日本，還一起逛街，陳會幫施揹包包，甚至施宣榕也進出陳男住處，行為已侵犯他身為配偶的權益。前年9月24日晚上，陳還趁大樓保全不注意，潛到他位於北市仁愛路的大樓套房門外，附耳偷聽屋內動態，被保全發現後才快跑離開，涉犯侵入住宅罪也構成侵權。

北院20日下午開庭，陳豪恩否認相關指控，對於被拍到和施一起逛汐止1家美式大賣場，還幫忙揹包包，他承認有幫忙揹包包但不是全程。到仁愛路套房，是因為施告訴他，葉光章房子租給女學生不是出借，才去了解。

葉光章的律師葉光洲，當庭駁斥陳的說法，認為他一再否認，庭呈檢察官起訴陳侵入住宅罪的起訴書，強調起訴書犯罪事實明確寫陳與施「過從甚密」。

葉提告還提出他與妻子LＩＮＥ對話的證據，指2人對話中，施有提到「親一下」等。陳豪恩說，這是他們夫妻間的對話，施說的「親一下」不是指他。陳還說，北檢偵查刑案中，施曾到庭作證說，某男子「親一下」不是指他，施會那樣說，是因為和先生爭執，為平息紛爭才那樣說，要了解是誰，應該傳他們夫妻。

葉的律師聽聞馬上反擊，強調如果原告葉光章和妻子有爭執，依常理配偶怎麼會說，「與其他男子親一下？」這樣是火上加油，不是平息爭執的說法。還說，葉光章願意到庭詳細說明，但法官說，要不要傳，合議庭評議後決定，改期6月8日下午再開庭。

陳豪恩庭訊後受訪，未多談本案有關內容，只說對被訴侵入住宅會由法院判斷，他將在法庭上陳述。

(中時 )