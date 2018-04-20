新加坡航空攜手易遊網 推「頂級環遊世界50天」

2018年04月20日 20:51 工商 張佩芬

新航空中套房今年加大用固定床。（圖/業者提供）

芬蘭極光玻璃屋。（圖/業者提供）

搭河輪由亞馬遜雨林。（圖/業者提供）

駐巴黎米其林三星酒店。（圖/業者提供）

全世界最頂級的環遊世界行程又來了！易遊網頂級旅遊品牌－HHtravel鴻鵠逸遊，獨家安排的「頂級環遊世界」，不只是華人圈更是全球市場頂級之最，自2005年推出以來，連年受到熱烈反應，續推「頂級環遊世界50天」每對675萬，限量十席。鴻鵠董事長游金章指出，頂級團不是富豪才能參加，也有人買行程送父母、媳婦或兄長。

新加坡航空去年歡慶飛台50週年，與Htravel鴻鵠逸遊聯手打造「頂級環遊世界50天」，熱銷額滿後，候補問詢不斷。在市場引頸期盼下，今年再度攜手推出「頂級環遊世界50天‧新航年度限量版」。新加坡航空特別提供超越頭等艙的全新A380新航套房，造訪世界之最珍貴奇景，入住屢次獲獎的頂級酒店、頂級莊園，品嚐米其林、澳洲三頂廚師帽等美食饗宴，50天體驗極致夢幻旅程，再揭頂級旅遊年度盛事，售價每對675萬，珍貴限量10席。

「頂級環遊世界50天‧新航年度限量版」將體驗新航的全新A380新航套房，奢享獨立睡床、豪華皮椅，雙人同行還可將相鄰的套房打通舖成「雙人床」，尊享空中頭等「套房」！

路線安排造訪世界之最：此生必住的極光玻璃屋，躺在床上觀賞夢幻北極極光；VIP貴賓席近距離欣賞全球最大－巴西嘉年華會；前進非洲最大－克魯格國家公園，敞篷越野車Safari獵遊非洲五霸；世界新七大奇蹟天空之城－馬丘比丘；世界文化遺產－復活節島石像；世界三大瀑布之一伊瓜蘇瀑布；世界最大獨立巨石－艾爾斯岩；搭乘世界十大豪華列車－非洲之傲Rovos Rail飽覽非洲大地美景；入住水上移動城堡－亞馬遜河輪Aria Amazon探索亞馬遜雨林秘境…等。

除了珍貴景點，頂級環遊世界50天秉承HHtravel鴻鵠逸遊一貫高規格服務標準，入住全球頂級獲獎酒店：Travel+Leisure全球最佳酒店第1名「南非克魯格Singita營地旅館」、南半球最頂尖度假酒店「紐西蘭胡卡莊園Huka Lodge」、巴黎最美的酒店「巴黎喬治五世四季酒店」、Cond? Nast Traveler全球最受歡迎酒店之一「開普敦one＆only Resort」、復活節島最新，屢獲殊榮的生態旅遊酒店「復活節島Hotel La Posada de Mike Rapu」、芬蘭北極光玻璃屋「Kakslauttanen Glass Igloo」…等；世界美食饗宴：巴黎米其林三星晚宴、蘇黎世多爾德酒店米其林餐廳、倫敦米其林Hakkasan餐廳、雪梨三頂廚師帽Rockpool晚宴、艾爾斯岩 Table 131°星空晚宴…等。

易遊網創辦人暨HHtravel鴻鵠逸遊總經理游金章表示：「台灣頂級旅遊的市場需求成長快速，事實上在其他國家的市場也是，頂級旅遊的成長，遠大於一般旅遊市場，對業者最大的挑戰是如何取得這些最頂級的稀缺資源。易遊網從2011年起特別成立頂級旅遊品牌－HHtravel鴻鵠逸遊，透過全球華人市場規模建立良好的頂級資源供應商關係，為台灣市場提供無可比擬的頂級旅遊產品。」

「頂級環遊世界50天‧新航年度限量版」於2019年2月5日出發，珍貴限量10席名額，將於2018年5月15日(二)，中午12點正式開賣，有意者可前往HHtravel鴻鵠逸遊網站查詢。

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