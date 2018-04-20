不敢吃米血了！私宰場內米血與死雞、血水、雞毛摻雜

被查獲的私宰場環境髒亂不堪。（呂妍庭翻攝）

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被查獲的私宰場環境髒亂不堪。（呂妍庭翻攝）
被查獲的私宰場環境髒亂不堪。（呂妍庭翻攝）
被查獲的私宰場環境髒亂不堪。（呂妍庭翻攝）
被查獲的私宰場環境髒亂不堪。（呂妍庭翻攝）
被查獲的私宰場環境髒亂不堪，幾盤生米血擺在地上。（呂妍庭翻攝）

每到肉品需求量大的節慶之際，就陸續有夜違法私宰狀況傳出，嘉義縣違法屠宰聯合查緝小組日前接連在大林鎮、溪口鄉和太保市陸續查獲3起雞隻違法私宰案件，共查獲雞隻屠體154隻，而現場環境髒亂，滿地血水和雞毛，多盤米血擱在一旁，讓查緝人員看了直搖頭說噁心。

由縣府農業、警察、衛生、環保、防疫、經濟發展與農委會防檢局等單位組成的「違法屠宰聯合查緝小組」，自農曆過年陸續查獲3起雞隻違法私宰案件，總重320公斤，其中查獲最多屠體是在太保市一家私宰場，陳姓民眾私宰雞隻56隻，超過百公斤重，查緝小組馬上依違反畜牧法開罰業者5萬元，其中1件因業者是累犯，已移送嘉義地檢署審理。

農業處人員透露，其中一家私宰場業者坦言宰殺雞隻後的雞血不浪費，全用來做米血，再賣給鄰近傳統市場的攤商，讓現場喜歡吃米血的查緝員馬上喊再也不敢隨便亂買米血了！農業處表示，因公部門強力稽查取締違法私宰，私宰業者從傳統市場隱身到住宅巷弄或偏僻隱密處，甚至變換宰殺時間，增加查緝難度，嘉縣查緝小組自去年發動聯合稽查行動34天，總計查緝116場次，查獲11處違法私宰，裁罰金額24萬元，其中3件因涉及刑事移送檢調單位偵辦。

(中時 )

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