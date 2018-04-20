校園接軌職場 15校78公司招訓930名練習生

2018年04月20日 15:39 中時 洪安怡

為紓緩學用落差，勞動部與教育部合作，自2003年合作推動「雙軌訓練旗艦計畫」，107學年預計有15所合作學校結合神腦國際等78家事業單位，提供930個參訓機會，即日起至6月，各校將陸續公布獨立招生訊息，勞動部呼籲有興趣報考的青年踴躍參與。

歐同學報考上龍華科技大學機械工程系的雙軌訓練旗艦計畫，在全球傳動科技訓練，習得2個製程工段，由於學習態度積極，大三時被任命為代理班長學習物料管理，加上縱向溝通與橫向協調能力嫻熟，也進一步學習人員管理，後來歐同學服兵役期間，全球公司更替他辦理留職停薪，現在他已退伍回到全球公司繼續打拚。

雙軌訓練旗艦計畫共有75個職類，由高職以上合作學校獨立招生，考試內容包含學校筆試、學校及事業單位共同面試、事業單位職場體驗3個階段；訓練生每周2~3天在學校上課，3~4天在公司訓練取得學分，畢業門檻所需學分數雖和一般學生相同，但在課程安排調配上會加強實務比重。

勞動部表示，在職場和校園雙軌環境中充分學習的訓練生，除了勞動部補助50％學費，訓練期間還可向事公司領取基本工資以上訓練津貼，訓練期滿且成績合格結訓後，除取得正式學歷文憑，還可獲得專業職能認證，訓後就業率達9成5以上留任原單位就職的比例也有一半以上。

106學年度雙軌訓練旗艦計畫提供1216個名額，107學年度因少子化，教育部採取總量管制之下，名額降至930個，勞動部發展署訓練發展組長沈文麗說，108學年度將針對微科技、IC工程、工業機械、機電整合等缺工職類增加招生員額。

不過有記者提出質疑，該計畫並未排除學校與其附屬機構的申請，如台灣首府大學申請計畫，讓學生至台灣首府大學蓮華文教會館進行訓練，但學校與附屬機構可能本來就有相關訓練管道，並未達到鼓勵其他事業單位與學校培育人才的效果。勞動部表示，這部分的確並未設限。

(中時 )