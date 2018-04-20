民進黨中市中西區議員初選 陳俞融提申訴要求暫停公告

2018年04月20日 15:46 中時 陳淑芬 、 盧金足

民進黨初選民調相關規定辦法。（陳俞融陣營提供）

民進黨中市中西區市議員初選纏鬥激烈將提名2人，初選民調居第3名的前市長張溫鷹女兒陳俞融，20日中午在臉書發表聲明，因支持者對初選過程與結果有疑慮等原因，她已向中央黨部提出申訴與複查，並送相關事證，提出暫停正式提名公告，她身為當事人，在調查結果公告前，不再發言。

對此，民進黨台中市黨部回應表示，市黨部尊重各區參選人，一切提名名單以民進黨中執會正是通過公告為準。

民進黨台中市中西區議員初選，現任議員江肇國、立委黃國書辦公室執行長黃守達及台中市前市長張溫鷹女兒陳俞融「三搶二」競爭激烈，號稱為中市競爭最激烈選區。民調日前出爐，江肇國29.01%、黃守達20.85%名列前2名，陳俞融為17.95%居末。

陳俞融20日中午在臉書以「追求公平正義」標題發文，她指出，已向民進黨中央黨部提出暫停台中市第十選區（中西區）正式提名公告。陳俞融說，連日來太多支持者面對初選過程與結果，出現不同的疑慮，有多位民調專家提出一些警示，她幾經思考後，已向黨中央提出申訴與複查，相關事證已以申訴書條列送至黨中央。

陳俞融僅透過新聞稿表示，民進黨中央黨部正在調查中，她相信黨中央會做出公平正義的裁示，身爲當事人，調查結果公告前，她不再發言。

根據了解，中西區初選民調當天晚間，部分參選人在晚間9時許以後，還陸續以line通訊軟體等方式，緊急發出訊息請託民眾，要堅守接聽民調電話到10時30分，甚至到晚間11時。

陳俞融陣營表示，根據初選民調規則，民調以1天執行完畢，必要得延長天數，而非延長當天時間，民調時間為晚間6時30分到晚間10時，若樣本數不足得延長到晚間10點30分。但是，中西區初選民調當天卻延長到晚間11點，與規定不符。

對陳俞融的初選後動作，黃守達表示，尊重她的決定，相信黨中央會妥善處理；江肇國則表示，尊重參選人權利。

(中時 )