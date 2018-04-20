高雄旅展開跑下殺3折起 人潮上看30萬

2018年04月20日 15:51 中時 柯宗緯

旅展高雄館開幕，帶領遊客認識高雄山海河港美景。（柯宗緯攝）

台灣虎航一掃麻疹陰霾，人氣相當旺。（柯宗緯攝）

高雄福華大飯店賣超殺餐券，吸引民眾搶購。（柯宗緯攝）

高雄旅展20日起一連四天在高雄展覽館登場，產值上看20億元。（柯宗緯攝）

高雄旅展走過20年，擁有高市旅行公會掛品質保證，20日起一連四天在高雄展覽館登場，請來700多攤業者促銷，祭出大利多，像是郵輪就推旅展限定買一送一、機票、住宿、餐券等票券下殺3者起，推估將破30萬人觀展，產值上看20億元。

行政院副院長施俊吉今天致詞時提及，來台國際觀光客人數連續3年破千萬人次，面對國際競爭，政府將持續拓展旅遊市場，加強宣傳提升台灣觀光在國際能見度，形塑為「友善、智慧、體驗」旅遊目的地。

施俊吉指出，配合新南向，政府已擬訂相關策略，持續推動簽證便捷化，並推出各項獎勵及優惠措施，吸引新南向國家旅客來台旅遊。另，國際郵輪旅遊市場重心正從歐美轉移至亞洲，台灣具備觀光潛力及地理優勢，應把握機會積極爭取郵輪旅遊商機。

交通部長賀陳旦說，旅展主題可多加上「來吧！放心遊台灣」，鼓勵國內外旅客觀光創造商機。他日前曾透露，將於5月提出振興南部縣市觀光方案；高市觀光局長曾姿雯說，目前尚無具體方案，但樂見其成，將與旅行社合作推套裝遊程，刺激高雄觀光。

高市觀光局力在旅展成立高雄館，攜手文化局、農業局、原民會等單位行銷山海河港觀光。另與麗星郵輪合作推高雄－澎湖三天兩夜新玩法，結合高屏澎好玩卡優惠，在郵輪及澎湖各住1晚，再搭飛機回高雄，1人僅要6999元，6月出發限量2梯次共80名。

高雄福華大飯店去年公會旅展餐券就賣破800萬元，今年延續熱潮推超值餐券，旅展開跑前就已接受超過1,000組訂單。此次中餐廳聯合券，每套只要NT＄999元，最低下殺54折優惠，三種不同風味的料理可選擇，珍珠坊龍蝦/港點雙人組合餐、江南春招牌一品明爐鴨、江南春人氣組合餐，原價NT$1,496~1,980元的美味料理，通通都可使用NT$999元的餐飲聯合券享用。

(中時 )