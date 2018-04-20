新手爸媽免驚 大同醫院開班解雜症

2018年04月20日 15:53 中時 柯宗緯

大同醫院推出「新手爸媽學院」，解決嬰兒哭鬧、發燒急症、開發兒童發展潛能等疑難雜症。（柯宗緯攝）

新手爸媽學院開學囉！高雄市立大同醫院針對孕中、0至36個月齡新手爸媽育嬰疑難雜症，推出五星級1對1VIP擬真教學，將常遭遇的嬰兒哭鬧、發燒急症、開發兒童發展潛能等問題一次提供解答與技巧訓練，7月底前免費報名。

大同醫院小兒科主任周柏青表示，據國內外文獻統計，近年兒童不當對待個案急速攀升，且年齡層越來越小，主要以疏忽導致。大同醫院整合兒科醫師、兒科護理衛教師、兒童臨床心理師專業，從育兒知識開始，以擬真教學協助減輕家長焦慮及負擔，並預防兒童傷害。

小孩子哭鬧總讓父母不知所措，日前大陸節目就請來兒科專家，大秀「哄娃神技」聲稱5秒鐘，就能讓寶寶停止哭鬧。周柏青建議提供環境噪音，持續輕搖30至60秒可讓小孩情緒穩定，再來判斷是餓、想睡或其他需求，透過經驗累積能逐漸分辨「為何而哭」。

兒童臨床心理師黃于碩表示，父母總會焦慮孩子聽不懂自己講話，但其實他們感受得出來，家長反應也會回饋在小孩身上，不論是言語、眼神、肢體、情緒表達等，對刺激小孩早期發展幫助很大。

30歲李姓新手媽媽育有4個月大男嬰，她說，剛生產完聽到孩子總是吵鬧，情緒差點崩潰，幸好有公婆協助照料，她最想瞭解孩子長牙是否不適、如何解決哭鬧情形，已報名準備上課。

(中時 )