停車更方便！中市3年增逾8萬5000汽機車格

2018年04月20日 15:48 中時 盧金足

台中市人口持續成長，躍升全台第二大城，台中市政府交通局大力建置公車、捷運、iBike等大眾運輸網絡，考量民眾停車需求，也廣設汽機車停車空間，三年來已增加逾8萬5000格，停車更方便，也對交通秩序有很大幫助。

交通局長王義川指出，設籍台中市的機車超過169萬輛，汽車超過108萬輛，加上其他縣市來台中工作、上學的民眾，汽機車停車需求不斷上升，市府推動大眾運輸的同時，也必須兼顧汽機車停車需求。

交通局透過畫設路邊車格、活化閒置用地闢建臨時停車場、提高民營停車場設置獎勵金額等多元措施，過去三年來已增加逾8萬5000格車位。

根據戶政統計資料，台中市29個行政區中，過去三年有23個行政區人口成長，其中以北屯區成長5.8％最大，增加近1萬5000人；太平區、南屯區、西屯區等人口也增加7000至8500人，停車空間需求度也隨之提高。

交通局過去三年增加的汽車格部份，以西屯區增加數最多，約5800格；北屯區、南屯區次之，各約4400格；烏日區增加約2500格，大里區也有約520格；其他各區汽車格也都陸續增加。

機車格增加部分，也是以西屯區增加數量最多，約增1萬1900格；北屯區次之，約增1萬700格；豐原區增加約1200格，太平區增加約910格，潭子區、清水區也各增加約650格；其他各區機車格也都持續增加中。

王義川表示，隨著台中各項重大建設推動，包括捷運綠線、台鐵台中段高架化、水湳智慧城等，加速磁吸效應，各地人口湧入台中。

因此，交通局積極解決停車問題，除畫設路邊車格，也與國防部、國有財產署等中央單位洽談適當土地，與市府合作闢建臨時停車場，各種措施多元化，希望讓民眾停車更方便，也對交通秩序發揮正面幫助。

(中時 )