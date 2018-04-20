全國首座「障礙體驗場」 彰化田尾啟用

彰化縣長魏明谷體驗在顛簸的路面操作輪椅。（鐘武達攝）

友善列印
中時
全國第1座公部門設置的障礙體驗場20日在彰化縣田尾鄉身心障礙者福利中心啟用。（鐘武達攝）

為讓一般民眾能夠感受身心障礙者在現實生活中面臨的種種障礙與不便，彰化縣政府率全國公部門之先在田尾鄉身心障礙福利中心設置「障礙體驗場」，縣長魏明谷20日出席主持啟動儀式，還親自坐上輪椅挑戰顛簸崎嶇的路面 。

縣府社會處表示，身心障礙者的行動比一般人不方便，尤其當遇到斜坡、沙石或是平交道等障礙，更是寸步難行，為此特別在田尾鄉身心障礙福利中心頂樓規畫全國第1座「障礙體驗場」，除了訓練身心障礙者操作輪椅等輔具，一般民眾也可以來體驗。

「障礙體驗場」提供包括輪椅使用、老人老化、重度癱瘓、聽覺障礙與視覺障礙等5種不同的體驗設施。魏明谷表示，希望一般民眾透過體驗各類身心障礙者的不便，可以同理心面對及接納身心障礙者，讓這個體驗場更具生命教育的功能。

魏明谷與社會處長黃淑娟、喜樂保育院長林玉嫦、慈恩基金會董事長李金水等人共同為障礙體驗場主持啟動儀式後，還親自上場操作輪椅挑戰各種障礙路況，他說，這樣的體驗也將有助政府推動無障礙設施的加強與改善。

二林中興國小的小朋友也特別前來參加體驗活動，從坐輪椅到拄拐杖，他們說，「以後會將心比心，去關懷周邊的身心障礙者」。

(中時 )

新手爸媽免驚 大同醫院開班解雜… 迎世界書香日 太平國小學童閱讀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。