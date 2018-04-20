全國首座「障礙體驗場」 彰化田尾啟用

2018年04月20日 15:54 中時 鐘武達

全國第1座公部門設置的障礙體驗場20日在彰化縣田尾鄉身心障礙者福利中心啟用。（鐘武達攝）

為讓一般民眾能夠感受身心障礙者在現實生活中面臨的種種障礙與不便，彰化縣政府率全國公部門之先在田尾鄉身心障礙福利中心設置「障礙體驗場」，縣長魏明谷20日出席主持啟動儀式，還親自坐上輪椅挑戰顛簸崎嶇的路面 。

縣府社會處表示，身心障礙者的行動比一般人不方便，尤其當遇到斜坡、沙石或是平交道等障礙，更是寸步難行，為此特別在田尾鄉身心障礙福利中心頂樓規畫全國第1座「障礙體驗場」，除了訓練身心障礙者操作輪椅等輔具，一般民眾也可以來體驗。

「障礙體驗場」提供包括輪椅使用、老人老化、重度癱瘓、聽覺障礙與視覺障礙等5種不同的體驗設施。魏明谷表示，希望一般民眾透過體驗各類身心障礙者的不便，可以同理心面對及接納身心障礙者，讓這個體驗場更具生命教育的功能。

魏明谷與社會處長黃淑娟、喜樂保育院長林玉嫦、慈恩基金會董事長李金水等人共同為障礙體驗場主持啟動儀式後，還親自上場操作輪椅挑戰各種障礙路況，他說，這樣的體驗也將有助政府推動無障礙設施的加強與改善。

二林中興國小的小朋友也特別前來參加體驗活動，從坐輪椅到拄拐杖，他們說，「以後會將心比心，去關懷周邊的身心障礙者」。

(中時 )