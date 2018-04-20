精準面對年改衝擊？內政部擬提高警消俸額上限

2018年04月20日 16:13 中時 張理國

為降低年改警消反彈衝擊，內政部擬修改現行「警察人員人事條例」第22條俸表最高俸額上限，將警下四階以下基層警消的最高俸提升1級，從現行的500調整為525，預估有6萬5000名以上基層警消可以受惠。內政部長葉俊榮表示，調整俸額後資深基層警消每月所得可增加1370元，月退休金也會增加1600元。

內政部表示，這次調整後，基了基層警消受惠外、基層海巡人員也會一併受惠，預估政府每年因此約需薪俸、公、健保及退撫基金提撥等經費支出7億元；另第1年增加舊制退休金及優惠存款利息，不含由退撫基金負擔之新制退休金及公教人員保險負擔之養老給付部分經費約需1340萬元，第2年起每年約需1800萬元，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。

由於不滿年金改革版本不如軍人，退休消防總會、退休警察總會及退休公教總會決定發起「4/23、24警消不服從」活動， 將向立法院、監察院、行政院、考試院、內政部、教育部、總統府等處陳情請願、遞交陳情書，並夜宿立法院。內政部宣布調整基層警消最高俸額，被解讀是要化解抗爭力道。

葉俊榮表示，這次修改條例是直接調整基層警消「本俸」，是誠實面對基層警消現有困境、精準對症下藥的可行方式。由於層警消約占全體人事結構8成左右，目前警正四階以下的基層警消約有6萬5千多人，要陞遷至僅有4千個警正三階的巡官、分隊長等職務，非常不易，提高基層警消年功俸，以俸級陞遷代替職務陞遷，透過實質所得增加，可適度彌補現行制度上基層警消陞遷不易的困境，激勵基層警消工作士氣；包括蔡英文總統及行政院長賴清德都支持這項調整。

葉俊榮強調，警察工作性質特殊，不應該跟一般公務人員一樣，「好像要強硬的要穿同一件衣服」，這次提高俸額，是「精準的面對年金改革對警消的影響。「基層警消最高俸額」從現行500提升1級至525，尚需修法，葉俊榮說，修正案昨已送到行政院，還要會銜考試院，並經立法院三讀通過。

(中時 )