要鋼鐵人站旁邊 主持人首度發聲致歉被罵爆

2018年04月20日 15:50 中時電子報 蔡曉婷

王屹芝出聲致歉。（圖／取自Natalie王屹芝微博）

網友酸王屹芝。（圖／取自Natalie王屹芝微博）

漫威大片《復仇者聯盟3》昨(19日)在上海宣傳亂象不斷，其中主持人在介紹其他歌手登台前，對「鋼鐵人」小勞勃道尼等人的一句：「請你們往旁邊站一點」，被影迷砲轟不知尊重。稍早活動主持人王屹芝在微博發聲致歉，承認昨晚表現令眾人失望，但不忘澄清自己絕沒有用「step aside」這種執法人員才會使用、較無禮貌的字眼，被網友批評：「這個道歉真的好做作」。

「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「浩克」、「洛基」等《復仇者3》主要演員昨現身上海宣傳，未料主辦方找來許多華人歌手助陣，自以為錦上添花卻造成喧賓奪主，小勞勃道尼在合照時還被逼到一旁淪配角，令許多影迷十分心疼。稍早記者會主持人王屹芝對此首度發文致歉，稱自己是依照彩排流程工作，卻表現讓大家失望，更強調自己是漫威電影的粉絲，說主辦單位邀來歌手站台是「可以讓更多的人加入漫威粉絲大家庭，用這種精神積極地美好地生活」。

王屹芝話鋒一轉，承認昨晚的活動自己其實可以做得更好，依照行程表上其他歌手登台時，她說：「Would you like to step a little bit to the side」，但後來認為應該可說「Two steps to the left」會更為準確，強調自己絕沒說「step aside」這類執法用詞，並稱自己昨晚說完這段提醒後，演員們也紳士的退到舞台一側，拍手致意，稱讚他們「從角色到本人都是真英雄啊」。

然對於王屹芝這番說詞，粉絲並不領情，紛紛酸說：「這份道歉模版怕不是網上直接抄的吧？」、「1.把責任全甩給主辦方2.這個道歉真的好做作3.如果你是真愛粉，絕不會允許自己的偶像在主場被人忽視4.覺得事情兜不住了，裝粉來騙理解。」，另也有人主辦單位其實就是九頭蛇，「主辦方：九頭蛇萬歲！！」

(中時電子報)