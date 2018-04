要鋼鐵人站旁邊 主持人首度發聲致歉被罵爆

2018年04月20日 15:50 中時電子報 蔡曉婷

王屹芝出聲致歉。(圖/取自Natalie王屹芝微博)

網友酸王屹芝。(圖/取自Natalie王屹芝微博)

漫威大片《復仇者聯盟3》昨(19日)在上海宣傳亂象不斷,其中主持人在介紹其他歌手登台前,對「鋼鐵人」小勞勃道尼等人的一句:「請你們往旁邊站一點」,被影迷砲轟不知尊重。稍早活動主持人王屹芝在微博發聲致歉,承認昨晚表現令眾人失望,但不忘澄清自己絕沒有用「step aside」這種執法人員才會使用、較無禮貌的字眼,被網友批評:「這個道歉真的好做作」。

「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「浩克」、「洛基」等《復仇者3》主要演員昨現身上海宣傳,未料主辦方找來許多華人歌手助陣,自以為錦上添花卻造成喧賓奪主,小勞勃道尼在合照時還被逼到一旁淪配角,令許多影迷十分心疼。稍早記者會主持人王屹芝對此首度發文致歉,稱自己是依照彩排流程工作,卻表現讓大家失望,更強調自己是漫威電影的粉絲,說主辦單位邀來歌手站台是「可以讓更多的人加入漫威粉絲大家庭,用這種精神積極地美好地生活」。

王屹芝話鋒一轉,承認昨晚的活動自己其實可以做得更好,依照行程表上其他歌手登台時,她說:「Would you like to step a little bit to the side」,但後來認為應該可說「Two steps to the left」會更為準確,強調自己絕沒說「step aside」這類執法用詞,並稱自己昨晚說完這段提醒後,演員們也紳士的退到舞台一側,拍手致意,稱讚他們「從角色到本人都是真英雄啊」。

然對於王屹芝這番說詞,粉絲並不領情,紛紛酸說:「這份道歉模版怕不是網上直接抄的吧?」、「1.把責任全甩給主辦方2.這個道歉真的好做作3.如果你是真愛粉,絕不會允許自己的偶像在主場被人忽視4.覺得事情兜不住了,裝粉來騙理解。」,另也有人主辦單位其實就是九頭蛇,「主辦方:九頭蛇萬歲!!」

