國際同濟會3年捐百餘萬 助啟明視障生圓音樂夢

視障孩子上台卯力表演，用音樂代替言語，把滿滿的感激回饋給捐贈單位。（陳淑娥攝）

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國際同濟會中B區今年持續挹注36萬元，3年來已捐贈啟明學校百餘萬元。（陳淑娥攝）
國際同濟會中B區今年持續挹注36萬元，3年來已捐贈啟明學校百餘萬元。（陳淑娥攝）
國際同濟會3年捐百餘萬 助啟明視障生圓音樂夢

后里啟明學校「希望課程」學習計畫經費短缺，在南屯同濟會前會長朱東源號召下，3年來共募得百餘萬元投入培訓課程，視障學生20日用音樂回饋給30個捐贈單位，精彩的成果影片展更訴說他們滿滿的感激之情。

啟明學校20日舉辦「同濟有愛，希望啟明Music for Love」感恩捐贈典禮，教育局也派員共襄盛舉。校長羅瑞宏表示，學校除了學科及視障專業學習外，更努力為學生開拓多元學習機會，包括音樂、特殊體育及按摩技能等課程，讓所有學生實現自我的夢想。

「多美麗的美瑰花！」這群視障孩子上台卯力表演，用音樂代替言語，把滿滿的感激回饋給捐贈單位！主唱兼主持人、高二葉庭欣活潑開朗的說，自己從小就喜歡聽廣播，未來想當主持人，希望跟大眾分享視障者的小小世界；小六黃意平表示，2年前才來到啟明，加入國樂社後開始學習笙，現在也接觸鋼琴及吉他樂器，讓自己能多方面嘗試。

啟明學校指出，朱東源於2016年得知「希望課程」特別學習計畫經費短缺，即動員國際同濟會中B區各分會貢獻經費共24萬元，讓「小小鼓手」呂岳駿等近20位同學的音樂專長個別課程能順利開課；2017年更擴大贊助近50位同學約53萬元的課程費用，今年更持續挹注36萬元。

教育局表示，感謝民間團體共同投入特教發展，使特教學生能夠實現夢想，成功圓夢，也期待未來結合政府與民間力量，為台中市的教育共盡心力。4年前在時任啟明校長張自強教導下習畫的張靜枝也到場，今年80歲高齡的她，更將日前水墨書法個人展所獲捐款，全數捐給學校。

(中時 )

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