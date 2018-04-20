中市房屋稅5月開徵 6月30日前取得使照房屋稅額不影響

台中市府表示，只要是今年6月30日前取得房屋使用執照的房子，稅額不受影響，也就是5月開徵的房屋稅不會調漲，甚至可能因折舊而降低稅額。（盧金足攝）

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台中房屋稅即將在5月開徵，去年市府不動產評價委員會重新評定房屋標準單價，考量台中市舊房屋標準單價沿用30多年，嚴重偏離合理造價，因此調整房屋標準單價60％，並設一年緩衝期。但只要是今年6月30日前取得房屋使用執照的房子，稅額不受影響，也就是5月開徵的房屋稅不會調漲，甚至可能因折舊而降低稅額。

市府地方稅務局表示，台中市舊房屋標準單價自73年制定後，即未曾調整而沿用30多年，嚴重偏離合理造價，因此去年6月市府不動產評價委員會重新評定標準單價。

新標準單價只適用於今年7月1日以後取得使用執照或新建、增建、改建的房屋，雖然緩衝期至今年6月30日止，但只要是在此前取得使用執照或建築完成的舊屋，因業依舊標準單價評定，不會變動，所以不管今年5月或明年5月開徵的房屋稅，稅額不受任何影響，甚至可能因折舊而降低。

此外，考量房屋標準單價已調整，為避免過度加重民眾租稅負擔，影響房屋稅較為明顯的地段率，不動產評價委員會決議維持原地段率；不過，顧及部分受到噪音或垃圾掩埋場等影響的里別，會議決議部分地區調降地段率。

而為因應房屋標準單價調整，台中市同時祭出多項配套措施減緩衝擊，包括刪除中央系統型冷氣機、電扶梯等設備加價、飼養禽畜房舍標準單價減5成、提高折舊率並降低殘值率、取消6人暨5停以下電梯現值核計方式等。

(中時 )

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