iFG遠雄廣場慶3週年 69萬汽車大方送

2018年04月20日 16:21 工商 劉馥瑜

iFG遠雄廣場因應母親節到來，推出眾多優惠及抽獎活動吸客。圖／業者提供

iFG遠雄廣場今（20）宣布，即日起至5月13日推出3週年大感謝慶抽獎活動，活動期間下載APP並加入會員，消費就有機會抽價值65萬9千元的LUXGEN U5 1.6大屏幕版汽車，還有遠雄悅來母親節大餐乙份(10人份桌菜，價值6,800元)，或秀廚餐券共20名(市價638元)。

iFG遠雄廣場指出，該商場自2015年5月起深耕大汐止，提供在地食衣住行育樂等一站購足式服務體驗，3年來，已累計吸引超過1,000萬人次來客，成為大汐止在地人購物、聚餐、聚會的好鄰居！

為搶攻今年暑假親子客層商機，iFG遠雄廣場表示，今年6月將推出全新話題新櫃，以親子遊樂、餐飲美食，主題特賣，3大主題、3大樓層做垂直整合全新提案。

其中，3F親子主題新遊樂「追風奇幻島」，是超過700坪、結合科技與聲光效果的親子娛樂新樂園；2F主題餐廳與百八魚場合作，推出<漉>蒸氣海鮮鍋新品牌，主打不加一滴水、不放調味料，呈現現撈海鮮的鮮甜，還有<小蒙牛>頂級麻辣養生鍋；B1主題活動區則攜手花蓮遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店與花蓮壽豐農會，以小農市集概念展出一系列花蓮在地農特產、伴手禮。

此外，因應即將到來的母親節，iFG遠雄廣場也推出多項母親節活動，其中，4/27(五)-5/13(日)加入iFG遠雄廣場官方粉絲團，有機會抽市價3萬5千9百元iPhone X，還有日韓化妝品、富士按摩椅全檔期單筆滿3千送3百，MUJI無印良品首5日單筆滿3千送3百，英倫家飾品牌habitat、宜得利NITORI、戶外休閒區、牛仔區、運動盤末5日單筆滿3千送3百等眾多優惠活動。

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