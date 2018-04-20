寵愛媽媽新竹市竹湖暐順麗緻推風味料理

2018年04月20日 16:21 中時 陳育賢

新竹市竹湖暐順麗緻文旅天香樓。（陳育賢翻攝）

新竹市竹湖暐順麗緻文旅巴賽麗。（陳育賢翻攝）

6吋「凡妮莎」則是手工打造玫瑰花造型。（陳育賢翻攝）

母親節最實際的禮物是什麼？根據網路調查，請媽媽吃頓大餐，依舊是人氣超高、最實際的選項之1，另，展現心意的必備禮物則是位居前3名的蛋糕，新竹市竹湖暐順麗緻文旅此次就精心規畫「寵愛媽咪─母親節饗宴」，帶媽媽品嘗麗緻天香樓杭州風味料理，甜蜜獻上6吋限定蛋糕，再送上1束康乃馨吧。

竹湖暐順麗緻文旅此次推出「帶媽媽品嘗麗緻天香樓杭州風味小吃」，包括有蘇杭筑碟6饈皿、上湯琥珀帝王蟹、杭式手圓老鴨寶、經典名菜東坡肉，西湖琉璃流星斑，餐後再給媽媽養顏聖品燕窩雪蛤燉紅棗露，10道美食佳餚寵愛媽咪。

考量不同家庭需求，主廚也特別準備10人分及6人分桌宴，溫馨獻情，凡預訂母親節桌宴者，贈送用餐每位媽媽康乃馨1束、柳橙果汁暢飲，獨家加碼10人桌宴特別獻禮，精選紅酒1瓶，訂席專線：03-571-5888轉2201麗緻天香樓。

另，馥麗坊推出兩款母親節限定蛋糕，4月30日前搶先預購享早鳥9折優惠，甜蜜獻禮6吋「天使心」，香草戚風蛋糕加上草莓慕斯，散發出淡淡的草莓香，酸酸甜甜的綜合莓果層次變化豐富。

6吋「凡妮莎」則是手工打造玫瑰花造型，以布列塔尼塔皮為底，幕斯與巧克力搭配迴盪在口中。預購電話：03-571-5888轉2107馥麗坊。

此外，想吃異國料理的媽媽也可以選擇麗緻巴賽麗「法式海陸饗宴Semi-Buffet」半自助式午、晚餐，由主廚團隊結合當季食材，精心打造12款全新海陸主餐，選好最愛的1道主食，即可無限享用琳瑯滿目的自助吧，價格台幣680至1280元，從健康沙拉吧、開胃美食、精選湯品、海鮮總匯、到手工甜點吧，法國原裝進口冰淇淋，母親節活動期間，5月第1周、第2周周末午間以及晚間時刻，4人同行1位母親免費。 訂席專線：03-571-5888轉2205麗緻巴賽麗。

(中時 )