桃園「歡樂夢想莊園」 體驗童話世界、DIY課程

2018年04月20日 16:13 中時電子報 綜合報導

原來桃園可以這麼好玩！位於桃園市大溪區瑞安路二段上的「歡樂夢想莊園」，不但帶你進入童話世界，還可以體驗採蛋、眾多DIY課程，豐富你的桃園旅程！

園內有以歌劇魅影等為主題的區域供民眾拍照。

「歡樂夢想莊園」有著廣大的腹地，走進莊園可以看到愛麗絲夢遊仙境的角色人物佇立在花園裡，以及鐘樓怪人、歌劇魅影等為主題的區域，莊園內也少不了眾多品種的花卉，為園區點綴著；還可以看到彩繪石階路、白色鋼琴、許願樹等提供民眾拍照。

另外，最吸睛的絕對是園區內的「Jolly歡樂雞場」，以最新的人道養殖法飼養雞隻，使用最新環保發酵床、無重金屬、環境汙染和無藥物殘留，在健康歡樂的環境下產蛋，所以雞蛋的蛋體密度高、蛋黃飽滿有彈性、純正無腥味，開放遊客撿蛋和拍照，與雞隻近距離接觸。

商店內皆販售注意食安嚴格挑選過的商品。

「歡樂夢想莊園」有著廣大的腹地，走進莊園可以看到愛麗絲夢遊仙境的角色人物佇立在花園裡，以及鐘樓怪人、歌劇魅影等為主題的區域，莊園內也少不了眾多品種的花卉，為園區點綴著；還可以看到彩繪石階路、白色鋼琴、許願樹等提供民眾拍照。

另外，最吸睛的絕對是園區內的「Jolly歡樂雞場」，以最新的人道養殖法飼養雞隻，使用最新環保發酵床、無重金屬、環境汙染和無藥物殘留，在健康歡樂的環境下產蛋，所以雞蛋的蛋體密度高、蛋黃飽滿有彈性、純正無腥味，開放遊客撿蛋和拍照，與雞隻近距離接觸。

(中時電子報)