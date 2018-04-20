柏林中央車站驚見二戰未爆彈 警方緊急疏散民眾

柏林中央車站與泰格爾機場週邊，驚傳發現一枚500公斤重的二戰英軍未爆彈。（圖/路透社）

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中時電子報

據德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）報導，在德國首都柏林忙碌的中央車站（Berlin Hauptbahnhof）與泰格爾機場（Tegel airport）附近，驚傳發現二戰（World War II）時期英軍投下的未爆彈，重量高達500公斤，讓柏林警方不敢大意，隨即對未爆彈方圓800公尺的範圍進行疏散，除了車站與機場外，還包含陸軍醫院、經濟部和德國聯邦情報局（BND）的新大樓。

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車站與機場附近的路面交通因疏散打結，多班火車也因此取消，航班雖未取消，但都被通知降落路線應避開未爆彈上方，以免造成不必要的振動。警方發言人向媒體表示，未爆彈目前並無立即性的危險，但仍呼籲週邊居民不要靠近封鎖區域；德國國鐵（Deutsche Bahn）也表示，為了大眾的安全，短時間柏林中央車站的列車將全面停駛。

德國柏林警方為防民眾受傷，隨即將未爆彈發現地點方圓800公尺封鎖和疏散。（圖/路透社）

作為二戰軸心國（Achsenmächte）主力成員的德國，在戰爭後期逐漸失去制空權時，首都柏林、慕尼黑等多座大城市，都遭到英美蘇盟軍強力轟炸，B-17空中堡壘轟炸機（Boeing B-17 Flying Fortress）和B-29超級堡壘轟炸機（B-29 Super fortress），讓不少城鎮幾乎被夷為平地。即使戰爭已過去70個年頭，德國境內仍時不時地發現各種未爆彈。

德國西部韋塞爾市於1945年的照片，遭到盟軍無情轟炸，全市95%面積全毀。（圖/美國國家檔案館）

1943年二戰期間，聚集於德國上空的美軍B-17轟炸機機隊。（圖/美國空軍）

事實上，不久之前在德國帕德博恩市（Paderborn），才發現一枚重達1.8公噸的未爆彈，一度讓該地警方非常緊張，還好最後成功拆除解危。據學者和機構調查，他們相信，至少還有3,000餘枚盟軍各式未爆彈「深藏」在德國國土內，未來持續是危及德國民眾安全的「不定時炸彈」。

(中時電子報)

文章來源：Bombenentschärfung: Geisterstunde am Hauptbahnhof

文章來源：Mass Planned Evacuation Takes Place in Central Berlin Over WWII Bomb - Reports

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