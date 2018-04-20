投資大台中 北汽旅集團砸9億開兩館

2018年04月20日 16:32 中時 馮惠宜

挪威森林旅館集團揮軍南下在台中太平旅宿業處女地興建台中慢活館20日盛大開幕。（馮惠宜攝）

挪威森林台中慢活館位於台中市太平區環中東路與自由路口，佔地1300坪，20日盛大開幕。（馮惠宜攝）

挪威森林台中慢活館有35間汽車房，其中為搶親子市場，特別規劃14間親子房。（馮惠宜攝）

投資大台中，這次是真的！在台北已有十年歷史的挪威森林汽旅集團，看好台中東區、太平等地發展前景，斥資5億元在太平環中路興建佔地1300坪的挪威森林台中慢活館，20日盛大開幕，集團總經理陳國忠宣布還要在台中東區興建文創館，預估投資4億元，計畫3年後可啟用營運。

挪威森林台中慢活館位台中市的環中東路與自由路口，佔地1300坪，規劃汽車房加商務房共75間，有別於過去的汽車旅館，特別規劃親子房14間、9間附設KTV房間，以及有廣大的平面停車場、自助洗車站。

大里女婿陳國忠說，台中慢活館是挪威森林旅館集團十年磨一劍代表作，在新北已有5間分館的該集團，看好台中太平是旅館業未開發的處女地，隨市地整體規劃，捷運綠線接近完成，台鐵鐵路高架化已竣工運轉，74號環中快速道路等交通路網完成，加上大肚山黃金產業生態鏈，都讓他看到台中的發展潛力。

另外，在開幕致詞時，台中市觀旅局長陳盛山指出，目前台中市有470間旅宿，其中有80間是市長林佳龍上任後開幕，其中太平地區旅宿目前只有賀緹、挪威森林慢活館，他認為太平以74號快速道連結舊區，其實交通相當便利，未來市府也會加強引進國際觀光客到台中，透過中進中出把國際航往與台中連結，為旅宿業增加更多的客源。

而陳國忠也在20日的開幕式中宣佈，除台中慢活館外，該集團也在台中文創園區後方100公尺處籌建台中文創館，投資額約4億元，預計3年後啟用。

(中時 )