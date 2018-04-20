斗六市長國民黨內初選全民調 折衷5月下旬前辦理

2018年04月20日 16:54 中時 周麗蘭

前斗六市長楊鎮文（穿西裝者）也想第三度挑戰斗六市長職位（周麗蘭翻攝）

雲林縣議員林聖爵、前斗六市長楊鎮文爭與取國民黨提名為斗六市長參選人的意志都堅定，縣黨部主委林文進表示，兩人都很睿智接受全民調，但各自希望四月、六月進行，縣黨部提名小組建議折衷在五月下旬前辦理。

林文進指出，17日連續拜訪楊鎮文、林聖爵，楊鎮文表達全民調是國民黨應該堅持的提名機制，也是他參加市長提名登記的目的，無論輸贏都能接受。

楊鎮文表示，願意繳交全民調事務費100萬元，剩餘經費捐給縣黨部，但希望有一段時間衝刺，最好在六月辦理全民調。

林文進拜訪林聖爵時轉達楊鎮文的意見，林聖爵也認為接受民意考驗是他非常讚成的意念，他接受和楊鎮文以公平民調的君子之爭，他相信他在議員任內積極爭取斗六市建設的優異表現，一定會被市民肯定與支持。

林聖爵希望全民調愈快愈好，最好四月底就完成，讓市長提名人趕快投入年底選戰。

國民黨雲林縣黨部19日召開提名小組會議，建議折衷兩人欲辦理全民調的時間在五月下旬前完成。

林文進表示，雙方都主動告訴他願意接受全民調，輸的一方絕對會為對方助選，因此全民調進行前將讓雙方簽署同意書，也希望林、楊兩人爭取全民調的衝刺以推銷自己為重，不要人身攻擊。

外傳國民黨籍的斗六市民代表會主席陳明章也將參選，林文進表示陳明章確實有參選意願，但因故沒有領表參與黨內初選，他拜訪陳明章表達國民黨挽留的誠意，陳未表態接受與否，只是笑一笑。

林文進表示，若陳明章堅持參選，黨紀會表達黨的態度，站在縣黨部主委立場，不希望陳明章離開，期盼他繼續為斗六市民服務，也不排除為他另闢舞台，對於陳明章的歸隊永不放棄。

(中時 )