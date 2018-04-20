軍人年改立院闖關 民國黨：操弄世代對立 政府信用破產

2018年04月20日 16:36 中時電子報 張怡文

軍人年金改革草案今（20）日付委審查，總統蔡英文受訪時說，這個版本對現役軍人來說比過去機制好，也對募兵有利。對此，民國黨主席徐欣瑩認為，軍改對退役軍人是過河拆橋，對現役軍人則是政府信用的疑慮；雄三飛彈總工程師、民國黨軍事顧問張誠也表示，軍改爭取現役的支持，但犧牲已經退役的人，這是在操弄世代對立。

據行政院院會通過的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，服役滿20年起支俸率為55%，比現制的40%好。因此蔡英文接受電視專訪時說，年金改革後對現役軍人比較好，也有利於募兵。然而，由於改革溯及既往，根據退輔會統計，已退役的軍人中，有近6萬人月退俸將縮水，其中士官部分影響人數為5050人，校級軍官4萬9029人，將官影響人數為2233人。

徐欣瑩說，退伍軍人過去為保衛國家九死一生，現在退伍了，政府竟過河拆橋，等於欺騙軍人。現役軍人看到政府這樣對待退伍軍人，政府信用已徹底破產，他們又怎能相信政府不會再度欺騙他們！

張誠也表示，這種年金改革是分割現役與退役，爭取現役的支持，犧牲已經退役的軍人，是操弄世代對立。雖然這樣或許可以暫時安撫現役軍人，但他們也會想，既然年金制度隨時都可以改，現在看起來雖然好，等到退伍沒有利用價值時，政府會不會再改？

他也指出，蔡英文說軍改是學習美國軍人年金的精神，然而，川普政府的2018年國防授權法案中，除了台灣新聞著墨較多的一小段關於核准對台的軍售項目，還有另一段是承諾美軍退休俸制度改革「不溯既往、現役更好」；換言之，台灣說學美國，只選擇性地學一半，最重要的「尊重」沒有學到。

(中時電子報)