新南向教學有成 越南、印尼學子選擇就讀龍華科大

2018年04月20日 16:52 中時 楊宗灝

龍華科技大學因應國際化與新南向趨勢，繼上學期首度開設觀光休閒系新南向國際學生產學合作專班1班、招收38名越南學生後，本學期增設工程學院電子系、電機系及觀光系3個新南向產學專班，共吸引114名來自越南及印尼學生跨海來台就學。(龍華科大提供)

龍華科技大學因應國際化與新南向趨勢，繼上學期首度開設觀光休閒系新南向國際學生產學合作專班1班、招收38名越南學生後，本學期增設工程學院電子系、電機系及觀光系等3個新南向產學專班，共吸引114名來自越南及印尼學生跨海來台就學。

校方並舉辦「與校長有約」座談，校長葛自祥親切歡迎國際新生加入龍華的大家庭，並關心人數較少的印尼同學生活起居狀況，葛自祥表示，龍華科大是台中以北第一所升格改制之私立科大，定位為「實務應用型大學」，在堅持「務實致用」的技職特色下，以培養產業界所需優質實務人才為教育目標，同學們來龍華就讀，可以學習到一技之長，相信是最正確的選擇。

就讀工程學院表面黏著技術製程專班的印尼生林玉琳說，她在高職學的是市場行銷，得知台灣許多大學開設新南向產學專班，而龍華科大口碑甚佳，學校還針對穆斯林信仰和飲食需求，設置「穆斯林祈禱室」等校園友善環境，生活及求學都很方便。所以她和朋友一起結伴來台就讀，希望學習好華語及專業技能，回到印尼後能有更多的工作機會。

葛自祥期勉新生，產學專班的課業規畫完善，要求也相當嚴格，要把握4年學習時光，強化語言能力，努力學習華語及英文，赴企業實習時，實地瞭解產業界的現況，有助於未來的職涯發展。他並鼓勵同學們多交台灣朋友，認識並融入台灣社會及文化，如期順利畢業，獲得學士學位及專業技能，開創自己的光明未來。

(中時 )