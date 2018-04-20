Jasper玩扮家家酒累癱 暴風抽高近照曝光

2018年04月20日 16:46 中時電子報 蔡曉婷

Jasper和外公玩扮家家酒。（圖／取自丁爸也是應爸微博）

應采兒父親和Japser玩扮家家酒。（圖／取自丁爸也是應爸微博）

陳小春去年帶Jasper參加《爸爸去哪兒5》後便決定讓兒子「息影」，最近應采兒的爸爸曬出幾張Jasper近照，可見消失在螢光幕前幾個月的Jasper又長高不少。而應采兒昨首談選兒媳婦標準，笑說希望Jasper以後挑個文靜、溫柔的女孩，不要娶一個跟她一樣的，直說：「一山不容二虎」，讓現場笑翻。

應采兒的父親昨在微博分享和Jasper玩扮家家酒照片，兩人在陽台上「吃火鍋」，還邀了Jasper的「朋友」紅衣戰士來，應采兒父親笑說Jasper應該是太累了，「不然怎麼會睡成這樣」，並曬出Jasper睡到露出小肚肚的照片，可見Jasper這幾個月來又暴風抽高不少，躺的姿勢還很有陳小春「大佬」風範，讓網友笑翻。

另一方面，應采兒昨和歐弟現身戀愛節目《真心大冒險》記者會，談到未來對孩子擇偶的要求，應采兒直言人品絕對比外型重要，強調：「我不希望兒子娶一個跟我一樣的，一山不容二虎」，希望Jasper找一個少話的，打趣說家裡只要有她一個「Leader」就夠了，其他都當「Follower」最好。

(中時電子報)