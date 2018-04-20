台灣每分鐘丟438件衣服 環保選物店「山也行GO MT」開幕

戶外裝備修復職人吳大姐(中），秀出將知名登山夫妻檔阿泰與呆呆被「修復」過的服飾 ，重生改造成實用的飲料袋。（品牌提供）

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戶外生活選物店「山也行GO MT.」，4月底前在台北、台中、高雄設立共4個櫃點。（品牌提供）

近年來「快時尚」消費帶來的「快取代」，所製造的垃圾量非常驚人。據統計，台灣平均每分鐘丟棄約438件衣服，平均每人每年丟棄10件。故業者特別推廣「以維修取代購買」的綠色購物態度，提供高品質、高耐用性的商品，減少被隨意丟棄的命運。

鑑於戶外運動產業持續看漲，全球環保意識也逐年上升，戶外生活選物店「山也行GO MT.」，4月底前在台北、台中、高雄設立共4個櫃點。有別於單一品牌，該店匯集鞋、衣、包、配件各領域，引進多家歐美戶外品牌，並展現時尚、環保間的平衡。包括瑞典百年品牌「Haglöfs」、瑞士智能穿著科技「Odlo」，及法國戶外鞋履「Salomon」、智慧羊毛「Smartwool」、背包大師「Gregory」，與美國時尚標配鋼瓶「Hydro Flask」等。

山也行將陸續於在台北新光A11館5樓、統一時代百貨台北店B1、台中大遠百６樓，及高雄大遠百8樓開幕。其中，4月26日及5月12日，也將分別於台中大遠百、高雄大遠百舉辦「裝備Reborn工作坊」課程，透過職人教學，將舊衣變身環保購物袋，為地球盡一份心力，你所穿不到的機能型衣物也能變身他用。

(中時 )

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