牽制美！俄出動2500兵力在南千島群島軍演

隸屬於俄軍的Mi-8AMTSh突擊運輸直升機。(圖/WikiMedia)

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中時電子報

隸屬於俄軍的Mi-8AMTSh突擊運輸直升機。(圖/WikiMedia)

俄羅斯日前在日俄爭議領土南千島群島舉行了規模約2500人的軍事演習。軍事觀察家分析指出，俄羅斯近日頻繁軍演，可能是因為美國在東北亞地區的軍事動作不斷增加，引發俄國疑慮，因此舉辦軍演牽制美國。

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根據NHK新聞報導，俄羅斯最近在千島群島(Kuril Islands)舉行大規模軍演。由於現今整個千島群島是由俄國實際控制，但日本宣稱包括擇捉島、國後島、色丹島和齒舞群島在內的南千島群島擁有主權，日本稱之為「北方四島爭議」，這項爭議自二次大戰後至今依然存在。

新華社報導稱，這次俄羅斯軍演出動800個裝備單位，以及T-72B主力戰車、大砲、Mi-8AMTSh突擊運輸直升機和3艘太平洋艦隊的軍艦。並且，該次軍事演習還包括了實彈射擊。

俄羅斯官員聲稱，士兵在軍演中使用了新型的武器系統，同時利用無人機針對海上目標進行模擬攻擊。俄軍稱，已在擇捉島和國後島等地部署這些武器系統。

根據軍事觀察家指出，俄羅斯在南千島群島舉行軍演的目的之一，可能會是因為美軍不斷增加東北亞的軍事部署，引起俄羅斯關注，因此希望藉此牽制美國。

今年3月，俄國軍機首次在擇捉島機場進行飛行訓練，遭到日本政府抗議。

(中時電子報)

文章來源：Russia begins drills around 'Northern Territories'

文章來源： Russia holds large-scale exercises on Kuril Islands

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