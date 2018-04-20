NBA》柯瑞復出又延期 次輪首役可能趕不及

柯瑞20日坐在板凳席跟帕楚利亞互鬧，一旁的麥基表情卻很嚴肅。(美聯社)

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中時電子報

眼見勇士在季後賽首輪取得3勝0敗的聽牌優勢，晉級第2輪已無懸念，《Yahoo Sports》卻在20日爆料，柯瑞的復原時間恐怕從原本的4周延長到6周，代表他可能來不及趕上第2輪首役，對手預計是同樣取得3比0聽牌的鵜鶘。

畢竟根據NBA歷史紀錄，自從季後賽系列戰採用7戰4勝制，共有127次出現0勝3敗落後情況，卻沒任何1隊能從如此劣勢逆轉過，幾乎等同宣告勇士將跟鵜鶘在季後賽次輪交手，屆時有無柯瑞的助陣，恐怕對於勇士差別很大。

先前因為隊友麥基不小心壓到左腿，造成柯瑞左膝內側副韌帶扭傷，當時預估他需要4到6周復原時間，到了明天，也就是21日剛好滿4周，可是柯瑞最近還沒投入正常訓練，代表他有可能延到5月5日，也就是滿6周才能上場。

不過柯瑞仍有可能順利趕上第2輪的開打，前提是他必須加快自己復健的腳步或速度，勇士本季遭遇鵜鶘戰績取得3勝1敗的上風，唯一的1場輸球就是沒有柯瑞的助陣，充分展現柯瑞在第2輪系列戰的重要性。

勇士雖在第3戰出現杜蘭特、李文斯頓兩名傷兵，兩人都是左腳踝輕微扭傷，幸好賽後勇士總教練科爾表示，兩人傷勢並無大礙，只是李文斯頓扭傷情況比杜蘭特嚴重一些，應該都可趕上23日續在馬刺主場進行的第4戰。

(中時電子報)

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