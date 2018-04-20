加入聯合國？ 蔡英文：台灣會一步一步用心走

2018年04月20日 16:59 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今天與訪問史瓦濟蘭隨行記者茶敘， 世界衛生組織WHA下月要開會，對於史瓦濟蘭國王稱要協助台灣加入聯合國總統表示，任何有能力承擔義務、願意貢獻國際社會的角色，也都應該能夠加入聯合國相關組織活動，「這是我們努力方向，也知道很多事不能一步到位，台灣會一步一步用心走。」

蔡英文表示，加入聯合國是台灣人民心裡共同希望、也是共同願望，聯合國有一個重要原則，就是普及化、普遍參與，在這個原則下，任何有能力承擔義務、願意貢獻國際社會的角色，也都應該能夠加入聯合國相關組織活動，這是我們努力方限，也知道很多事不能一步到位，台灣會一步一步用心走，希望在這條路上很多人支持。

對於台灣是否會和史國討論如何突破、參與的方法？總統表示，台灣對我邦交國的醫療、公共衛生協助，是有相當的成效，邦交國對這點都非常肯定，「這就是為何在WHA，台灣邦交國都願意為我發聲，說出我們應該有的權利。」

總統強調，台灣會持續跟邦交國一起討論，找出能夠更有利、讓台灣能參與其他所有國際組織的方案，這些都是持續進行中的事情，對很多邦交國、非洲地區的其他國家；非洲是很重要市場，台灣不會在這裡缺席，也會利用邦交國，作為台灣經營非洲起點，就這點，這幾天跟史王都多有討論，希望邦交國跟台灣經營非洲計畫內，都能扮演更積極角色。

外交部長吳釗燮表示，目前邦交國在世衛部分，包括在大會幫台灣發言，或組成台灣隊和世界衛生組織接洽，「他們也會。支持我們」；媒體追問，是否有答應？吳釗燮斬釘截鐵表示，「有答應。」

(中時 )