大陸軍演消息 蔡英文：勿隨之起舞

2018年04月20日 16:50 工商 彭媁琳

大陸本月18日在福建泉州灣舉行軍演，並宣稱是針對行政院長賴清德「務實台獨工作者」等說法而來，即將結束非洲史瓦濟蘭訪問的總統蔡英文表示，這段時間消息面比實際發生的東西還要多，中國大陸這樣的作為不是第一天才發生，希望媒體和民眾不要隨著大陸當局操作而起舞。

大陸媒體指出，因為賴清德近期提出的各種台獨說法，而進行泉州灣軍演，近日也傳出蔡英文對於賴清德相關兩岸政策說法不滿，可能將要撤換賴清德。

對於大陸軍演的問題，蔡英文在史瓦濟蘭舉行媒體茶敘時表示：「消息面的事情比實際發生的東西還要多。」

蔡英文指出，這段時間確實有一些消息面操作，但政府整體對應都非常即時，中國大陸這段期間的作為，不是第一天發生，台灣把國防做好、民主顧好、經濟發展，才是本務。

蔡英文呼籲，周邊區域裡的利益相關者，有共同責任，就是維持區和平穩定，台灣不期待任何人、用任何辦法改變區域現狀，盡自己力量維持區域和平穩定，希望區域利益相關者，維持和平穩定的現狀。

其次，蔡英文指出，中國大陸在消息面上有一些操作，沒有讓台灣社會不安，政府做了應該做的事情，消息出現時即時反應，多數媒體沒有跟著中國當局操作起舞，也是重要原因，非常感謝。蔡英文提醒國人和媒體，沒有經過主管機關證實的國安訊息，不要輕信，也不要過度揣測，政府會即時掌握，提供國安正確訊息。

(工商 )