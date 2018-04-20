慈濟醫院志工郭翠花 坎坷人生如演「花系列」

2018年04月20日 16:54 中時 王文吉

慈濟社區志工出席大愛劇場見面會，為台中慈濟醫院長住志工郭翠花師姊（前排右四）打氣。（王文吉攝）

慈濟志工郭翠花一生大起大落，還包容丈夫外遇，將小三的女兒視如己出扶養。（王文吉攝）

慈濟志工郭翠花（中）出席大愛劇場見面會，對於波瀾起伏的人生境遇，她始終秉持豁達雅量。（王文吉攝）

「把老公小三的女兒帶回家撫養，還視如己出。」如假包換的生命故事被改編成電視劇，正在大愛劇場播出。女主角是台中慈濟醫院志工郭翠花師姊，她在20日的見面會中現身說法，分享如何在長達20年的歲月裡，面對情苦與經濟困境掙扎求生的勇氣。社會服務室主任林怡嘉代表獻花，期待郭翠花師姊的正向與毅力引領大家，誠懇面對人生功課。

郭翠花師姊穿梭台中慈濟醫院病房與各門診，協助第一線病人、家屬、志工的聯繫服務。忙碌又活力的身影，看不出她是飽受磨難的人。醫院同仁習慣在不同角落看到她、喊她翠花師姊，直到大愛電視大愛劇場「在愛之外」播出，才知道她的經歷充滿啟示。

事實上，郭翠花自小被原生家庭分送當養女，成長過程特別羨慕能有完整的家，嫁給高大帥從事營建的丈夫，成了董娘，沒想到7年後，發現先生外遇生女，加上遭遇房地產崩跌，幸福婚姻跟事業幾乎破滅！

為了家的完整，郭翠花放下身段從包水餃、跑業務開始，一步步從谷底爬起來，更困難的是，由於小三生病，7歲的孩子被帶回家。「把先生在外面生的女兒，當自己的女兒」談何容易？但郭翠花師姊最後也做到了。

彼此沒有血緣，還摻雜著複雜的情緒，郭翠花師姊以時間證明自己的真心，成功建立如同已出的親情，如今女孩已成為室內設計師，在郭翠花的鼓勵下，女孩不再怨懟生母，靠自己的能力負擔生母養護費用。

電視上的戲過程演得緊湊，郭翠花的苦卻是一步沒少地走過20年。她表示，還好進入慈濟早，27歲就已經是受證委員，靜思語是她生命的支柱，師父證嚴法師的教導讓她時時轉念。

提起證嚴法師，郭翠花立刻眼眶溼潤，她回憶自己曾經風光開進口車載師姊訪貧，直到遭遇家庭變化，一度害怕被人笑話，帶給慈濟不好名聲，不敢再見上人。慈濟法親沒有放棄，一次上人行腳台中，郭翠花依約去見上人，怕遭人議論，得趕著清早人少到分會，上人直視他說「你很勇敢！」一句話成為她再起的動力。

再苦，郭翠花都沒離開慈濟人、慈濟事，直到兒子成年要奮鬥環保事業，她暫時放下慈濟，整整5年戴斗笠穿粗衣，冒著酷暑冰寒去幫忙。直到兒子轉行，因緣成熟進入台中慈濟醫院，在社會服務室承擔醫療志工。

傅雪珠師姊坦言，郭翠花遭遇的情境她真的沒辦法做，早被考倒！難能可貴的是不只認了，還會去轉，去創造命運。社服室同仁中午共進午餐時，也會一起看劇場重播，拉著郭翠花問劇情當時的心境，成為工作中面對挫折的能量。

《在愛之外》戲劇播出後，不少病人發現，身旁幫助他們面對病苦的師姊，真實境遇竟然比他們的疾病還更苦，不禁豎起拇指稱讚；病人家屬林儷芬每集都看，她很有感觸的表示，每個家庭都有不同苦難故事，都要學習樂觀去面對，生命會找到出路，只要不放棄，感恩郭翠花師姊是他們面對逆境的榜樣。

多位同仁佩服郭翠花師姊面對大起大落人生的轉念過程，也常圍著詢問。郭翠花笑說，人生走得像拋物線，不知道考驗來了會被甩到哪裡去？還好因為做慈濟，看到別人的遭遇也在療癒自己。這段經歷確實不輕鬆，順服了就過了，現在一家平平穩穩，淡薄自然過日子，平安還能付出就是最踏實的幸福。

(中時 )