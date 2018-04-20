警千手觀音計畫 校園反毒、義警訓練

太平警分局召集分局轄內之各派出所所屬義勇警察舉辦「107年義勇警察中隊常年訓練」特別邀請衛生所護理長主講「醫療救護-何謂AED，也讓參與的隊員們一起實地操作。（馮惠宜攝）

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第三分局分局長陳仕諺（右二）率副分局長高啟閔（左一）等警局幹部至崇倫國中拜訪校長沈復釧（左二），並利用該校學生週會時間辦理舉辦反毒品專題演講。（馮惠宜翻攝）
台中市警局第三分局展開校園反毒宣導，宣講人更帶來仿真新興毒品：包括毒巧克力、毒糖果、毒果凍等，向現場約1200餘名學生們解說毒品的危害。（馮惠宜翻攝）

「警力有限，民力無窮」，為提升全民參與維護治安。台中市台中市警局各分局都有一套千手觀音計畫，其中台中市警局第三分局有鑒於施用毒品氾濫越來越年輕化，特別展開校園反毒宣導；而太平警分局為提升義警服勤技能，日前也召集轄內各派出所所屬義勇警察舉辦「107年義勇警察中隊常年訓練」。

台中市警局第三分局分局長陳仕諺日前率副分局長高啟閔等人到崇倫國中拜訪校長沈復釧，並利用該校學生週會時間辦理舉辦反毒品專題演講，灌輸學生「反毒、防詐騙、校園安全常識」，希望能透過警方的案例分享，讓參與活動的學生們更懂得愛惜自己身體，避免毒品之戕害。

宣講人更帶來仿真新興毒品：包括毒巧克力、毒糖果、毒果凍等，向現場約1200餘名學生們解說毒品的危害，更把吸食毒品後各種副作用向大家說明，提醒學生不要「爭一時享樂，得一生遺憾」，警方精彩扼要說明講解，也獲得台下學生熱烈迴響。

太平警分局則是為提升義警人員服勤技能，讓義警協助地方治安、交通與服務弱勢團體更為熟稔，19日特別召集分局轄內之各派出所所屬義勇警察146人在分局4樓禮堂辦理「107年義勇警察中隊常年訓練」。

這次訓練中，太平警方特別邀請太平區衛生所護理長蘇香如主講「醫療救護-何謂AED(自動體外心臟電擊去顫器)」，期許提升義警們遍明瞭AED急救觀念，提高患者存活率，建立「您我都可以救人」的概念，也讓參與的隊員們一起實地操作，可以在必要時救人一命。

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(中時 )

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