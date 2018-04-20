蔡總統：台灣已準備好開放史國牛肉進口台灣

2018年04月20日 17:09 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今與史瓦濟蘭隨團媒體茶敘，總統致詞時表示， 她告訴史王，台灣經貿辦事處已經準備好對史國開放牛肉、蔗糖、松木及在莫三比克補貨海產進口，都可以到台灣，當然進口要件是符合檢疫規定。此外隨團的華南銀行副董事長林知延表示，考慮要來史國設分行。

總統致詞時一開場就詢問隨團媒體朋友，「這幾天大家晚上睡得好不好？」她說，這裏有時差六小時，確實有點辛苦，相信各位工作負荷量大，今天就回台灣去了。

她說，這次出訪主要目的是參加昨天史瓦濟蘭雙慶儀式，同時也用這機會慰勞辛苦打拚台灣鄉親，行程很緊湊，目標也完成。

總統指出，這幾天大家都可以感受到，史瓦濟蘭恩史瓦帝國王熱情接待，在這之中可以感受到兩國邦誼，事實上相當穩固，友誼維繫除長久累積，也要看未來發展，她跟史王會面時，也說期待跟台灣發展更多經貿關係。

總統說，她也告訴史王，上個月台灣經貿辦事處已經準備好，對史國開放牛肉、蔗糖、松木及在莫三比克補貨海產進口，都可以到台灣，當然進口要件是符合檢疫規定。同時雙方也同意簽署ECA，提供關稅優惠，相關細節要看後續談判過程，但會開始積極處理。

總統指出，也鼓勵台商把這裡當作佈局非洲起點，隨團華南銀行副董事長林知延說，考慮要來史國設分行；當然互惠合作不只經貿。也宣布教育、農業兩項計畫，一個是紮根教育計畫，提供100獎學金名額，幫助優秀清寒學生，在SCOT技術學院完成三年學程；另一方面，還有溫室計畫，選定四偏鄉區域，為當地婦女提供一系列育苗產銷系列，讓婦女成為經濟裴利、農業推廣種子。

總統表示，前天參訪史京政府醫院，一起來的北醫院長說，要給萬里醫療團，更足夠支持。希望能夠轉換成在地醫療團的，更完整的支持。

總統表示，台灣海外醫療團在醫療表現是有目共睹，這就是其他國家每一年在WHA聲援台灣重要理由。出法前就說要拚外交，不只人到現場，最重要要看最前線，台灣缺了什麼，需要什麼，用什麼方法能更加深雙邊關係，這就是踏實外交，親身體驗，達成互助雙贏局面。

(中時 )