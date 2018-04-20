行動文康車開到南屯里　社區長輩開心歡唱

2018年04月20日 17:31 中時 黃國峰

中市行動文康車「宅配」歡樂， 20日開到南屯里活動中心，現場還有台灣精油協會帶來精油舒壓按摩教學，南屯里長林秋潭（右）在協會志工向心里長賴欣汝（左）的指導下，幫「里長姆」按摩肩頸。（黃國峰攝）

中市行動文康車「宅配」歡樂， 20日開到南屯里活動中心，長輩們一邊卡拉OK歡唱外，現場還提供無糖黑咖啡。（黃國峰攝）

台中市社會局照管中心行動文康車，20日開到了台中市南屯區南屯里活動中心，讓社區的長輩開心歡唱之餘，還可以喝健康的黑咖啡，不少長輩一早就來活動中心廣場殷殷企盼文康車到來，現代精油協會也到現場教長輩們舒壓按摩，阿公阿嬤們一邊肩頸精油紓壓、一邊唱歌喝咖啡，都說下次還要再來。

社區輔導員陳尚賢開來文康車，一下車就忙著煮咖啡、一旁愛唱歌的長輩也爭著先點好歌，準備一展歌喉，陳尚賢首先向長輩們提醒一些如詐騙新手法、生活上必須要知道的宣導、也帶著長輩一起帶動唱，動動身子活絡筋骨，接著就是重頭戲卡拉OK歡唱時間，文康車準備了不少老歌歌單，讓長輩們很熟悉，也準備無糖黑咖啡，一邊唱歌一邊喝咖啡，健康又快樂。

陳尚賢指出，行動文康車就是「宅配」歡樂，最初是服務無關懷據點的社區，或著推動社區關懷據點的活絡，從唱卡拉ＯＫ、喝咖啡到聽健康講座，讓老人家來此與大家聚聚聊聊，進而期待它的到來，最後讓來關懷據點成為習慣。

南屯里長林秋潭表示，行動文康車能為許多銀髮族創造樂趣，社區年長者期待每周都能到來，現在一個月一次頻率太低了，也希望服務項目能更彈性，更符合長者的需求。活動中也邀請台灣精油協會講師李信助、志工向心里長賴欣汝，帶來精油舒壓按摩教學，按摩過後不少長輩大呼過癮，確實舒壓了不少，期待下次能再過來。

(中時 )