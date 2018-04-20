黃子佼推孟耿如當藝術家 笑言：以後坐在家數鈔票

黃子佼身穿畢卡索最愛的條紋衫出席《世紀天才：畢卡索》記者會。

友善列印
中時

黃子佼20日以藝術收藏家身份出席國家地理頻道影集《世紀天才：畢卡索》記者會，他表示看完之後燃起「戲劇魂」，近日還複習多年前和蔡燦得一起演出的短劇，他在劇中正好演過「畢卡索」，加上女友孟耿如每次演戲後露出的笑容以及分享，讓他也想再拾戲劇，「做綜藝就是活在當下，但演員可以穿越到那個時代，談很多戀愛，經歷的人生是我的N倍！」

黃子佼大讚演員，「非常了不起，要哭就得哭、要跳就得跳。」不過他過去不習慣戲劇步調太慢，：「演戲總要等3個小時就為弄個燈光，但節目已經錄完3集。」現在倒是希望自己將腳步放慢，今年下定決心減少工作強度，除了要陪愛犬元氣，也自認前幾年太操勞，身體狀況不佳，還一本正經說：「現在尿尿變很慢，以前多有力啊！」

剛推掉2個專欄，黃子佼卻願意接下《世紀天才：畢卡索》客座主編，將為該劇寫每集推薦影評，他搞笑說：「就算和國家地理頻道沒有什麼交情，這個一定要接！」除了個人對藝術的愛好，更盼透過該節目一起燃起孟耿如的藝術魂。

黃子佼熱愛蒐藏藝術品，20年前開始在日本展覽買下村上隆、奈良美智作品，如今都漲價10倍，「真是買對了！」家裡也掛有許多孟耿如的畫作，新居更為孟耿如訂製工作室，卻因女友這2年都忙於拍戲，幾乎沒有新作，讓他直呼可惜，他也開玩笑表示，等孟耿如作品成熟，「我以後坐在家數鈔票。」《世紀天才：畢卡索》23日起每週一晚上10點在國家地理頻道播出。

(中時 )

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