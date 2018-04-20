劉建國遭指「愛情騙子」 政論節目主持人不起訴

2018年04月20日 17:17 中時 李文正

前新北市議員李婉鈺去年10月在陳斐娟的節目《54新觀點》爆料與立委劉建國交往，因床照風波兩人「相約」開記者會，結果卻是李「被分手」。主持人陳斐娟在臉書貼文「劉建國是愛情騙子？」劉因而控告陳妨害名譽，事隔2個月，陳還加碼「劉建國會成為法院認證的愛情騙子？」士林地檢署偵結，認為陳是根據李說3小時前還以為要公佈戀情，卻考量要選縣長而作罷，民眾藉此了解參政誠信，陳並非任意毀損他人名譽，處分不起訴。

李婉鈺在臉書po出一張與劉建國躺在床上的合照引爆話題，陳斐娟在臉書專頁上帖文「劉建國其實是愛情騙子」，節目上李回答：「我就是被他分手沒錯，我一直在家裡等他出來跟我開記者會，所以為什麼會那麼傷心，我確實跟他在一起4年，又不是跟他偷情或幹什麼的」而陳詢問「後來他食言了？」

李回答「應該就是這樣子」接著還說，因為在鄉下桃色新聞太多，會影響到選縣長，劉身邊的友人獻策，要他趕快切割，劉才會回答兩人已經分手，李說自己「被分手」。

另外，陳斐娟今年1月在臉書上貼文說「劉建國會成為法院認證的愛情騙子嗎？去問李婉鈺啊，告我幹嘛」，劉建國一併控告妨害名譽。

不起訴書指出，認為劉身為民意代表，屬公眾人物，處理記者會的方式攸關個人說話信用、參政誠信，已經不是個人感情生活私領域，陳斐娟根據節目上李婉鈺的談話理解後評論「愛情騙子」，並無毀損他人名譽。

(中時 )