松菸逛文博！「洞見新勢力」 走進五感創意藍圖

2018年04月20日 17:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人類的感官有五種：視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺。來用自己的感官感受藝術之美！文化部於4月18日到22日主辦的2018年台灣文博會，將在松菸展區-「洞見新勢力」展館，告訴你如何在五感創意藍圖中，創造「五感好生意」。

本年度蘑菇設計策展團隊從文化部主辦的「文化創意產業輔導陪伴計畫」，觀察到這些感動人心案例的共同特色，多是藉由消費者的「感官」出發，從感官帶動感動、進而產生記憶，讓消費者能深刻記憶當時消費的「感動」時刻。本次「洞見新勢力」展館將利用人們熟知的嗅、味、觸、聽、視，作為感受的觸發點，結合受輔導業者的經驗分享，讓島嶼生意盎然的創作風景帶給參觀民眾一連串的「五感」感動之旅。

「洞見新勢力展覽」味覺及嗅覺展區一覽。（文化部提供）

老情懷的常民生活感受也能是一門生意盎然的創意體驗，文創積累，規劃觀光客感受老高雄體驗的「叁捌旅居有限公司」，紀錄鹽埕區傳統熱鬧的生活日常，策劃一日在地小旅程，結合大溝頂生活場景體驗與在地飲食文化，不僅保有歷史文化軌跡，更是成功活絡在地產業；本次展館將在地獨有的人文歷史和街頭風景帶到現場與各位見面，展場更透過「odor funder氣味製造所」特製香水詮釋的常民生活氣味，閉上眼，聞著拆船五金行機油味、竹編蒸籠與中藥行藥材氣味等，還真誤以為一下子來到鹽埕街區呢！

逛完展場的高雄鹽埕，走到展場另一側，迎面而來是花蓮海岸山脈的新鮮野菜，「花蓮日日」的創辦人蘇素敏，在因緣際會之下，來到花蓮Kaluluan磯崎部落，體會阿美族人對大地有著深切尊重文化，便將阿美族文化延伸作為一系列野菜採集食譜，及刺蔥茶包、葉子造型木盤等，讓原民文化更親切地被民眾所認識。

「洞見新勢力展覽」聽覺展區一覽。（文化部提供）

體驗完鹽埕地圖與磯崎部落的野菜，走到展場另一頭有著還可以體驗到隨手能帶出門的黑膠音樂-Spinbox傻瓜黑膠唱機，現場備有五款音樂直接操作體驗，在市面上可以輕鬆買到，讓您隨手購入的黑膠不再只是裝飾品。

今年透過五種感官體驗創造本次文博會中最生意盎然的展區熱點，幸運的話，還能體驗到展場限量供應的阿美族野菜料理，像是刺蔥油漬搭配法國麵包、車輪苦瓜佐烤饅頭等，原本在磯崎部落老屋才能品嘗到的無菜單料理，快來這打開全身感官，放鬆體驗這台灣生意盎然！

「洞見新勢力」展覽本次主題「五感好生意」及展覽主視覺。（文化部提供）

展期：107年4月18日(三)-22日(日)

時間：10:00-18:00 (最後一日開放至17:00)

地點：松山文創園區製菸工廠一樓-S9洞見新勢力展區

(中時電子報)